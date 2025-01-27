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除夕拜拜5寶招財又旺運 圍爐3樣菜帶衰別上桌

記者賴香珊／南投即時報導
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，（廖大乙提供）
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，（廖大乙提供）

28日是除夕要拜拜，也是家戶團圓圍爐的日子，而拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，適合作為年夜菜食材；另，圍爐料理應避免蝦子、羹湯、豆花，恐帶衰來年運勢。

廖大乙指出，過了除夕就迎來乙巳蛇年，為迎接新的一年祈求好運，除夕祭拜不可少，但拜拜除了常見的三牲四果，民眾不妨準備芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，這5寶各具吉祥意涵，有助於祈求來年事事順心、財運亨通，好運一飛沖天。

藉由這5寶無論是拜家神或去大廟拜拜，誠心稟告神明，來年會「勤（芹）心工作」，對「事業有盤算（蒜）」，盼能「衝（蔥）出頭」，「開出紅彩（菜）頭」，達到「生活美（米）滿」，展現積極正向的態度，自助才能獲神助，招財又旺運。

廖大乙說，芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米不僅能用來拜拜，也很適合入菜，可拿來煮年夜菜，將帶有祥瑞寓意的吃下肚，透過食補祈求蛇年好運到；尤其，乙巳蛇年屬木，紅色是可以興旺的吉祥色，「紅菜頭」紅蘿蔔蘊含的吉祥更是加倍。

但民眾也應注意，吃團圓飯仍有些禁忌，像魚、雞，頭、尾及雞屁股都別吃才能「有頭有尾」；菜色上也有忌諱，最好不要讓各種羹湯、蝦子、豆花上桌，以免「蝦蝦蝦」、「滿臉豆花」灰頭土臉、「吃到羹」做事吃癟嘗苦頭，帶衰來年運勢。

此外，除夕圍爐前要完成大掃除，尤其是破碗、破鞋、破衣服、壞掉的椅子、來歷不明的佛像，還有用過的舊紅包袋，通通要丟掉；另，除夕夜要留意晚上11時前點亮家中各房間的燈火，不要有暗房，並點亮到大年初一，光明迎接青蛇年。

除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅...
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，（廖大乙提供）
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅...
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，（廖大乙提供）
除夕吃團圓飯示意圖。（AI生成）
除夕吃團圓飯示意圖。（AI生成）

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