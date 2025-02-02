擔心失眠？寫下明日待辦事項 五分鐘後「沉沉入睡」

科學及實例指出，睡前寫好明日待辦事項，有益於卸下認知負擔，加快入眠。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Louis Bauer）

睡眠對現代人並不容易，很多美國人上床前喝杯牛奶、讀書或數綿羊，還是難以成眠。現在，CNET網站主編班傑明(Adam Benjamin)表示，自己奉行睡前寫下隔天待辦事項表，或者寫下當天發生的一件好事，竟然幫助他每天都能很快入睡。紐約郵報(New York Post)報導，這個作法曾得到2017年一篇研究成果佐證其功效。

班傑明表示，最初自己在夜裡寫翌日待辦事項表，並沒想到這麼做有益於入睡，他只想找個方法，更好地追蹤待辦事項、日復一日提高生產力。所以每晚上床前，他都寫下三件隔天白天要做的事，也會記下當天白天發生的一件好事，不論大事小事，沒想到．他一躺上床沒五分鐘就睡著了。

這麼做容易入睡，有科學佐證。2017年發表在「實驗心理學期刊」(Journal of Experimental Psychology)的研究成果指出，上床前寫下待辦事項的人，比起寫下當天成就日記的人，要「入睡得更快」。這項實驗由德州貝勒大學(Baylor University)完成，學者們診斷測試指出，確切來說快9分鐘。

研究的作者群寫道，「具體來說，實驗參與者寫下待辦事項，會更快入睡，而參與者寫已完成事項，卻呈現相反趨勢」。

學者們推測，寫待辦任務讓人可以拋棄憂慮，因此想入睡時不必再思索。這個概念叫「認知卸貨」(cognitive offloading)，減少完成睡眠前要花的心力，最終表現得更好。

其他例子還有寫下要買的果菜雜貨；在手機上設定提醒，記住即將要前往的約會；還有把特定事物留在特定地方，以便接下來能記得。

德國IT工作者2014年也寫過研究成果，談「認知卸貨」很重要。有些員工周末前未完成任務，周末時睡得較差，原因在花很多時間操心未完成業務。