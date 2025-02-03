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全新表演讓孩子玩瘋 2025年美國五個親子遊景點

編譯潘勛／即時報導
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觀光網站推出今年最適合親子同遊的五大城市。圖為聖地牙哥海洋世界。(路透)
觀光網站推出今年最適合親子同遊的五大城市。圖為聖地牙哥海洋世界。(路透)

新年開始不久，家長或許在盤算今年打算帶孩子到哪兒度假更好。「全家度假客」(FamilyVacationist)觀光旅遊記者網站為大家推薦今年親子同遊的前五佳城市，挑選的依據在觀光景點以及住宿飯店等。

佛州奧蘭多市

這個城市幾乎年年上榜，但2025年佛州中部度假城市主打環球影城的「史詩宇宙」(Epic Universe)5月24日正式開幕，還有很多遊樂園辦主題活動。環球影城有很多飯店可供住宿。

加州聖地牙哥市

聖地牙哥市向來適合親子同遊。聖地牙哥海洋世界(SeaWorld San Diego)春季就會辦沉浸式的「海洋珠寶：水母體驗」(Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience)展，另外新的大熊貓雲川、鑫寶去年8月起正式亮相。斥資5億5000萬翻修的科羅納多酒店(Hotel del Coronado)即將竣工，正好趕去住這家有135年歷史的維多利亞式偶像飯店。

印第安納州印第安納波利斯市

第安納波利斯市兒童博物館今年慶祝建館百周年；印第安納賽車跑道博物館斥資8900萬元翻修即將完工；動物園、河濱探險公園都有新展或開幕。今冬開幕的印第安納波利斯洲際飯店正好提供全家高檔住宿的好機會。

亞利桑納州土森市(Tucson)

位在該州南部的土森市2025年有好多里程碑式的慶典活動，規模最大便是建城250周年慶，有多種文化表演、親子活動、現場表演音樂。拉帕洛瑪威斯汀水療度假村(The Westin La Paloma Resort & Spa)有多個池子、兒童俱樂部，適合全家同遊。

田納西州鴿子谷(Pigeon Forge)

位在大煙山脈(Smoky Mountains)的這個景點本就適合全家度假。現在桃莉芭頓(Dolly Parton)的「桃莉森林」(Dollywood)主題公園要辦建園40周年新開幕，天天有新表演，有新的夏日無人機秀以及煙火秀等新體驗。鴿子谷有很多住宿選擇，不論家人多寡、預算多少，都有很適合的新選項。

觀光網站推出今年最適合親子同遊的五大城市。圖為大煙山脈公園。(美聯社)
觀光網站推出今年最適合親子同遊的五大城市。圖為大煙山脈公園。(美聯社)

親子 觀光 環球影城 博物館 動物園

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