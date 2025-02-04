好市多生雞肉包裝常滲漏讓你抓狂？下次試試購買全雞

好市多的生雞肉被顧客詬病有包裝不良、包裝袋內液體過多的問題，專家推薦可買全雞。好市多示意圖。(美聯社)

好市多 （Costco ）有大批死忠顧客，不少商品受到客人的稱讚和喜愛，認為價格划算又品質良好，但好市多的雞肉一直被會員詬病，包裝袋中液體太多和常滲漏是大家最不滿意的問題，專家也說，好市多的雞肉值得購買的只有全雞。

Daily Meal報導，好市多的雞腿被認為常把冰箱和廚房搞得一團亂，使用時很不方便，很多購買過的人都認為，雞肉本身品質沒問題，但包裝方式問題很大。

報導指出，好市多的雞腿是在店內處理的，雞腿從全雞上切下後再裝到真空的微孔袋中，但因為包裝袋設計不良，生雞肉的液體容易滲漏，從商品架到家裡的冰箱都是受害者。而那些沒有太大作用的微孔還可能讓包裝袋在打開時被撕得亂七八糟，或是包裝袋不慎自己裂開。

好市多的雞腿因為袋中的水分特別多，最容易出現那些問題，因為好市多的雞肉來自屠宰後屠體以氣冷式降溫，讓雞肉比以傳統水冷式降溫的雞肉含有較少水分，但這一優勢因包裝袋中的液體而消失殆盡。

好市多被嫌棄的雞肉不只雞腿，雞胸肉除了也有液體滲漏、包裝不當的問題之外，還被認為「義大利麵化」，也就是有不尋常、濕濕軟軟口感的長條形雞肉；雞翅也有類似的包裝問題，不過更常被抱怨的是每包的雞翅大小不一，烹煮時會有熟度不均的問題。

雖然整體的生雞肉產品比其他連鎖賣場的問題多出很多，但好市多的生雞肉也不是一無是處，全雞就是好市多用來吸引顧客上門、衝利潤的虧本商品，既然好市多刻意訂定低廉價格，那客人當然要賺這個便宜，買回家後自己切塊，當下用不到的部分冰起來儲存就可以了。