別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

有些事好市多員工希望客人購物前先了解。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

好市多 （Costco ）每天都有絡繹不絕的客人，要應付這麼多客人，好市多員工不免會有抱怨；有些顧客對好市多存有誤解，也有人會在賣場做出讓人難以理解的行為，Dailymeal報導了幾件好市多員工希望顧客前往採買前先了解的事情，可以讓自己的購物體驗更順暢，也能替員工減少很多麻煩。

1. 員工不會把商品藏起來

走進商店發現貨架上的商品都被重新排列過是很常見的事。商品會為了反映人流、購物習慣或讓其更快售出而調整位置，但這對於趕時間的顧客可能很困擾。好市多員工不是故意移動商品來讓客人不好過，好市多的店面規劃是由一支稱為夜間理貨（Night Merch）的團隊負責，他們為了增進顧客體驗，通常在周日晚上根據採購人員的指示調整商品陳列方式，而好市多店員周一一早上班時，其實也和顧客一樣對於商品位置的移動感到困擾。

2. 員工無法決定庫存狀況

好市多店內員工，甚至是經理都無權決定要保留或移除哪些商品庫存，這其實是採購團隊評估市場與商品吸引力後，並與庫存控制專家討論後決定。店員最多只能將顧客意見轉達給管理層，管理層再上報給採購團隊。

3. 出示有效會員卡才能進入

繁忙的好市多一天可能有成千上百位顧客進出，員工不會通靈，無法看臉分辨來者是否為會員，因此最好在入場前準備好會員卡，以便順利通過掃描機。卡片過期也別心存僥倖，機器能判讀，人員檢視卡片時第一眼也是看效期。

4. 別把會員卡放在奇怪的地方

一位好市多員工說，他很討厭顧客把卡片含在嘴裡再遞給他，還有人會放在內衣裡，這些行為非常惱人，除了噁心又不衛生，這也可能散播細菌，讓員工染病。

5. 別亂擺不想要的商品

商品不會自動歸位，若顧客將商品隨意放在非原本的貨架上，好市多員工就要辛苦歸位，因此亂放商品會惹怒好市多員工，特別是來自冷藏櫃的商品，因為被發現時可能已經解凍或融化而無法再販售。不需要商品時若不記得原本位置，可以直接將商品交給員工或收銀員，讓他們擺回正確的地方。

6. 別帶寵物進入

好市多員工表示，有些人可能因為過敏或其他原因而不想接觸動物，因此要求所有人樂於與寵物分享同個空間是不公平的。當然，服務型動物例外。不過員工可能會根據美國殘障人士法案（Americans with Disabilities Act），向顧客確認服務型動物是否能確實執行適當功能。

7. 會員費不打折

好市多在網站上明確表示，會員不是免費的，會費也不會打折。雖然如此，顧客可以透過更換電信商，或加入類似Groupon的網站獲得好市多商品卡，變相得到現金回饋。

8. 試吃品衛生無虞

店內提供試吃品的人並非好市多員工，而是德盟公司（Club Demonstration Services）的派遣人員。這些銷售代表受過正確衛生程序的訓練，會透過定期更換手套、反覆消毒餐具與桌面以降低食安風險。他們也會注意顧客的衛生，適時更換新的試吃品，所以可以放心拿取一兩杯試吃。

9. 別讓孩子站在購物車上

好市多員工表示，讓孩子站在購物車上非常危險，推車並沒有想像中堅固，一不小心可能連人帶車翻倒而受傷。同時也應該看好孩子，別讓他們隨意拿取商品再隨手亂放，造成員工的困擾。

10. 別擅自打開包裝箱

如果在貨架上找不到想要的商品，別擅自拆開旁邊的包裝箱，這會造成庫存管理上的混亂。商品有可能只是換了位置，直接詢問現場員工即可，若他不能協助你找到商品，就詢問他是否願意打開包裝箱給你商品。

11. 打折商品不見得有問題

事實上，好市多會透過降價以快速銷售過多的存貨，或是反映降低的運費與包裝成本。與其詢問商品是否有問題，不如確認原價，瞭解該商品定價是否真的划算。

12. 別浪費試吃品

免費試吃品很誘人，但沒有真的想吃的話最好不要拿，或者詢問員工垃圾桶的位置。隨意丟棄試吃品或偷偷放回試吃台上，不但無禮還會增加交叉感染的風險。

13. 將大體積商品放在車內

許多人可能習慣將所有商品擺到輸送帶上，但好市多收銀員通常希望顧客將大體積商品留在車內，不但節省時間，也避免佔據整條輸送帶。

14. 熟食區員工不一定能客製化訂單

考慮到好市多熟食區便宜的價格，員工不見得能隨意調整餐點內容。顧客只能接受既有的菜單，向員工抱怨只會造成彼此的困擾。