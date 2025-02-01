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日料主廚教怎麼買魚 選海鮮別被「壽司等級」貼紙騙了

世界新聞網／輯
日式料理主廚建議，買體型較小的魚時最好買完整的魚，不要買切片。賣魚攤販示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay）
日式料理主廚建議，買體型較小的魚時最好買完整的魚，不要買切片。賣魚攤販示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay）

買魚時如何挑選是一門學問，日式餐廳主廚建議，若想買的魚體型較小或是在自己能處理的範圍內，建議買整隻魚而非切片，因為這樣才能從魚的多個部位觀察是否新鮮；另外，有些超市或賣場的魚肉上面會貼「壽司等級」（sushi-grade）的標籤，別被騙了，那只是商人的行銷手法。

Food Republic報導，紐約布碌崙（布魯克林）的日本料理餐廳Shota Omakase的主廚林（Cheng Lin）強烈建議購買體型較小的魚時不要買切片，要買整條魚。

林說，買完整的魚才能了解其新鮮度，可以觀察眼睛是否清澈明亮，皮膚是否有光澤，肉質是否結實，以及是否有新鮮海味，而非魚腥臭味，若魚眼混濁、魚肉凹陷、鱗片變色，就表示那條魚已經在檯面上放置一段時間或沒有妥善存放，買魚切片就只能用聞的來判斷新鮮度，完全無法用「看」的檢查。

林也建議在以提供高品質海鮮聞名的超市或市場買魚，向專門的魚販購買可以有更多選擇，海鮮市場的員工對各種不同的魚有深入的了解，可以協助顧客挑選魚隻。

在超市或賣場的海鮮區選魚肉想回家做壽司時，不要被有些店在魚肉上貼的「壽司等級」標籤給騙了。很多店會在海鮮的包裝上貼「壽司等級」或「生魚片等級」，但其實沒有任何食品的監管機構設立貼這些貼紙的官方標準或指引，那只是商人的行銷噱頭，旨在讓消費者認為自己買到了高檔食材，即便廠商認為自家的生魚肉達到能做壽司的水準，消費者也無從確認，所以還是自己觀察最可靠。

為了確保食用安全，料理魚肉時不只要先觀察生魚的新鮮程度，還要知悉烹飪生魚和其他海鮮時的安全守則。處理生魚前洗淨和消毒雙手、廚具及流理台面，冰冰箱時要把魚肉放入密封容器中，妥善冰存避免交叉感染。

做生魚片時魚種的選擇也會有影響。海水魚比淡水魚更安全，因為淡水魚更可能帶有如條蟲的寄生蟲，鯰魚、鱒魚、鱈魚最好煮熟再吃。

布碌崙

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