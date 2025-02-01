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想存退休金 這9項東西不要碰

世界新聞網／輯
若想提早退休，專家說9種東西不能買。理財示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@olia danilevich）
若想提早退休，專家說9種東西不能買。理財示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@olia danilevich）

若想存錢提早過退休生活，除了開源以外，節流也很重要。理財網站GOBankingRates 報導，主張將收入的50至70%投入儲蓄與理財的「財務獨立、提早退休」（financial independence, retire early）運動正方興未艾。為了達成目標需要大量計畫和犧牲，專家不建議購買以下9種東西。

1. 奢侈品與體驗

理財顧問萊森（Andrew Latham）表示，名車、名牌服裝與奢華假期對個人未來的財務狀況幾乎是有害無益。因為這些商品不但無法創造收入，還會增加成本開銷。以名車為例，除了前期成本高昂，後續也需要高額的保險費與保養維修費。萊森說，假定要在20年後退休，平均年化報酬率為7%，現在每多花一塊錢，退休時相當於少了四塊錢。

2. 度假屋

科瓦財富管理（Kovar Wealth Management）執行長科瓦（Taylor Kovar）數年前提前退休。他表示，擁有一棟度假屋可能很誘人，但分時度假權（timeshare）通常是糟糕的投資標的，因為年費高昂、難以轉售，而且不太會增值。

3. 高利息債務

萊森說，信用卡債等高利率的債務容易快速累積而失控，讓儲蓄前功盡棄。根據金融網站Investopedia，2025年1月目前的平均信用卡利率為24.37%。因此應該量入為出，從每份薪水當中存下大部分，並明智地多元化投資。

4. 投機性投資

金融分析師柯林斯（Michael Collins）表示，如果希望提早退休，則應該對投機性投資敬而遠之。雖然高風險投資有機會帶來很棒的報酬，但同時也具有較高的風險損失，而嚴重打擊退休計畫。

5. 高費用金融產品

避免購買高費用金融產品，如特定種類的共同基金。萊森說，高昂的費用會蠶食投資回報，減緩退休儲蓄的成長速度。

6. 非必需品

科瓦說，每天花8元買一杯拿鐵，一年下來就會花超過1800元，不如將這筆錢拿去投資，複利成長的速度比早上尖峰時間在咖啡廳排隊的速度更快。

7. 昂貴住宅

越大的房屋通常需要更高的抵押貸款、更多的房屋稅、以及更高的維護費用。萊森說，選擇住在符合需求的房子裡，避免讓預算捉襟見肘。

8. 最新的科技產品

人們容易被最新的科技產品所吸引，但這些花費累積得很快。科瓦說，如果一直購買最新上市的裝置，基本上是把錢捐給自己的最愛，而非退休基金。

9. 無法獲得技能的高等教育

會計師索伊爾（Tatiana Tsoir）說，如果想要學位，應該選擇教授實用技能而不是一昧地追求符合興趣的課程。熱情與興趣可以在有收入之下額外花時間學習。例如主修歷史、輔修會計或工程，因為現在獲得技能遠比昂貴的學位更重要。

退休 投資

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