模擬擁抱的安全感 重力毯真能幫我好好睡一覺嗎？

適合個人的寢具選擇，對協助入眠有幫助。示意圖。（取材自pexels.com@Ivan Oboleninov）

夜裡經常輾轉反覆不好睡嗎？科學家指出，改換重力毯（加重毯）能提供某些人「深壓刺激」(deep pressure stimulation)，或許能緩解神經系統，給人平靜的感受，有益於入眠。

「verywellhealth.com」報導，加重毯是由較沉重材料，或者加砂、米或塑膠珠來增重，而編織、縫合的毯子。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)「行為睡眠醫學」(Behavioral Sleep Medicine)主任、心理學者蜜雪兒‧德利魯普(Michelle Drerup)表示，加重毯提供有形有質的刺激，將輕柔、均勻的壓力施用在人體上，據信能放鬆神經系統；此外這種壓力可能模仿被抱住或捧住的感受，讓人平靜、舒服。

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心睡眠部門主任貝絲‧馬洛(Beth Malow)指出，對某些人如有自閉傾向的成人或小孩，特別療癒。

「生物醫學中心：精神病學」(BMC Psychiatry)期刊2024年11月發表的一篇研究指出，有失眠 症的人有可能受惠於加重毯。學者們邀請102位有失眠症的人參與，其中半數收到加重毯，另一半收到一般毯子。實驗一個月後，參與者接受「匹茲堡睡眠品質指數」(Pittsburgh Sleep Quality Index)評估，收加重毯的一組比起一般毯的那組，得分要高2分，比起一般毯那一組，半夜也較不會醒來。

馬洛認為，研究的成果還不足以證實加重毯對任何人都是有效的睡眠輔助工具，只改善2分太少了。

馬洛表示，睡眠是很複雜又干擾很多的課題，另外還有個人化因素，一床加重毯可能對A有效，對B可能就不見得。所以還要做更多研究，才能確定加重毯的功效。

羅耀拉大學(Loyola University)家醫科醫生基特‧李(Kit Lee)表示，毯子重量約在人體重的十分之一，再依個人偏好增減。對大多數人而言，加重毯是安全、低科技的睡眠輔具工具，也沒有負面影響。