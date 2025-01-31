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注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

世界新聞網／輯
掌握要訣，在室內也能種植蔬果。植栽示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Emma Johnson）
掌握要訣，在室內也能種植蔬果。植栽示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Emma Johnson）

就算沒有庭院，善用室內空間也能種植蔬果，寒冬不用出門仍可吃到新鮮蔬菜。Parade Home and Garden報導，室內果菜園的好處多，讓人全年都可吃到最「青」的食材，更不用擔心惡劣的天氣或蟲子毀了收成，只要使用幾項簡單的工具、選對植物品種、付出耐心，無論是老手還是新手，幾周就能在家享受收穫。

在植物選擇上，需要考慮空間、光線與生長時間。葉菜類如菠菜、甘藍、萵苣、芝麻菜因為容易種植、生長迅速而非常適合新手。香草植物有喜歡陽光和溫暖的羅勒、不喜歡曝曬和適當水量的薄荷、不需要常澆水的百里香、需要日照的鼠尾草，它們都不需要太多空間。

只要有較深的容器，室內也能種植根莖類蔬菜，適合的有生長周期短且不需要太深容器的小蘿蔔，3至4周就能收成，較深的容器可以種蘿蔔、甜菜。

若室內種菜已小有成就，想挑戰下一等級，可以試試需要更多光、水和照顧的結果植物如番茄、甜椒、草莓。較小的番茄品種如「Tiny Tim」很適合在室內種，一天需要12至16小時的日照；甜椒和辣椒需要很多日照，草莓也是。

打造適合的環境也很重要。大部分的蔬菜需要種在6至12英寸深的容器內，花盆底部需要排水孔，避免積水導致根部腐爛。如果自然光照不足，需要搭配日光燈、LED植物生長燈或仿照日光的全光譜植物生長燈，促進植物生長。

土壤應選擇專為蔬果設計的高品質、排水良好的培養土，避免使用一般花園泥土，因為可能含有害蟲與病媒。培養土通常缺乏生長所需養分，因此需要定期施用有機肥料。室內溼度相較室外較為穩定，所以只要澆水至土壤濕潤即可。

如果室內因暖氣而空氣乾，可以使用小型加濕器，或在植物旁放置一小盤水增加濕氣。大部分蔬菜偏好華氏60度至70度，應遠離熱源並確保空氣流通，可以在植物旁放一台小電扇，防止害蟲、黴菌，甚至可以幫助授粉。

室內菜園完成設立後，需要注意澆水、光照、授粉、修剪及收成四要項。澆水除了適量以外，務必從植物基部澆水，避開葉子以防止植物腐爛，隨著植物生長，需要適時調整光線與植物之間的距離。

如果要讓植物結果，可能需要輕輕搖動植株或使用小刷子協助花朵授粉。最後，定期修剪植物，特別是葉菜類，可以促進健康生長。

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