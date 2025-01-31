4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港

四星座熱愛工作。（取材自pexels.com@ Christina Morillo）

在職場中，能夠在節假期間依然堅守崗位的員工無疑是老闆的最愛。據《搜狐》分析，摩羯座、牡羊座、天秤座和巨蟹座四大星座在這方面表現尤為突出，他們或因性格使然，或出於對工作的熱愛，甘願在假期中繼續奮鬥。對於摩羯座而言，辦公室是他們的避風港；牡羊座則是喜歡工作帶來的成就感，可說是真正的工作狂。

摩羯座：工作避難所，假期恐懼者

摩羯座對於過年或長假，往往會感到壓力重重。與不熟的親戚交際、應對尷尬的提問讓摩羯座的社交焦慮一觸即發。相比之下，辦公室成為他們的避風港，熟悉的環境與簡單的工作反而讓他們輕鬆自在。對摩羯來說，即便是假期最後幾天「摸魚」，也是一種心理上的解脫，更何況還能領工資。摩羯的職場忠誠度由此可見一斑。

牡羊座：工作成就感的忠實追隨者

牡羊座對工作的熱愛往往超越常人。對他們而言，待在家中無所事事簡直是煎熬，而工作帶來的成就感才是他們的精神食糧。若遇到懂得讚美與激勵的老闆，牡羊座的工作熱情便會不斷高漲。他們甚至能在春節 期間加班加點，吐槽著甲方的需求，同時迎接新一年的挑戰。對他們而言，奮鬥本身就是一種快樂。

天秤座：中庸之道的最佳實踐者

天秤座的行事作風一向中規中矩，即使在假期前後也不例外。雖然他們未必因為熱愛工作而留下，但請假的麻煩卻讓天秤座望而卻步。他們害怕因請假而給同事帶來麻煩，或是讓老闆留下不好的印象，這些顧慮最終讓天秤選擇留在辦公室，履行自己的職責。對天秤來說，避免矛盾與爭端比額外的休假更加重要。

巨蟹座：群體氛圍的「跟隨者」

巨蟹座對放假與否並不執著，反而更注重群體氛圍的影響。如果有人率先「翹班」，巨蟹座會迅速跟隨，加入假期的行列。但若周圍同事都安分守己，巨蟹座也會默默待在自己的崗位，絕不輕易冒險。然而，這並不妨礙他們在私人群組中表達對老闆的不滿，甚至轉發批判性文章，抱怨工作壓榨。即便如此，他們依舊堅守崗位，展現了與抱怨不符的職場忠誠。

結語

這些星座在假期中的表現可謂性格與環境的完美結合。他們或出於壓力，或出於熱愛，甘願在假期中繼續努力工作，為公司貢獻自己的力量。無論是摩羯的務實、牡羊的熱情，還是天秤的中庸與巨蟹的柔順，這些特質都讓他們成為老闆心中的「好員工」。