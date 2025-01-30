不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

幾乎每個美國人都為財務獨立在奮鬥，而且大多數人直到退休 都還辦不到，「GoBankingrates」理財網站指出，如果擔憂退休儲蓄帳戶金額，2025年有六種最佳兼差賺錢方式，可以增進退休後的財務安全。

線上家教：平均收入每小時19元

拜Tutor.com、TutorMe之類的網站所賜，要成為線上家教教師，比以往容易得多。登錄成為這些網站的老師，你可以幫忙全世界學生學習很多科目。很多美國人教海外學生英語文，但還可以教數學、歷史等。

撰寫履歷及求職函：平均收入每小時24元

退休人士人生閱歷豐富，可以用經驗幫忙其他人職涯成長。不管你信不信，寫履歷及求職函目前收入頗佳。在「Fiverr」建立檔案很簡單，一旦上手了，你可以相當輕易地寫出獨一無二的履歷表、求職函。

語音及影片轉謄抄：平均每小時23元

佛布斯(Forbes)表示，尋找語音謄抄過去一整年成長39%。雖說有些AI工具號稱專精於語音、影片謄抄，但經常錯誤百出，所以這是很有吸引力的工作。

參與焦點團體：平均每團100元

有數不清的組織在做市調研究，想搞清楚消費者要什麼。由食品、飲料、電玩到介於其中的一切都有。近來大約什麼都有辦付費焦點團體，想入選雖然很競爭，但加入焦點團體，只要談你的偏好及品味，就能賺到不錯收入，也算是個好缺。

記帳：平均時薪24元

假如你有會計經驗，或者組織能力很強，那麼記帳可以賺到不錯收入。外頭有成千上萬企業要用到記帳服務，外包比雇用全職人員，通常要便宜。只要你有財務報表、記帳經驗，只要你有些許自由時間，就能做這種收入不錯的外快。

客服代表：平均時薪19元

很多公司都需要24小時真人客服，因此要找到合乎你專長的兼職客服工作並不困難。此外這份工作可以幫人解決問題，這件事本身就具有成就感。