12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間

每個星座對家庭的重視程度不同。（取材自unsplash.com＠Peter Dlhy）

每個人對家庭的重視程度不同，有人將家庭視為最珍貴的寶物，也有人認為比起家庭，還有更重要的事情。日本網站「占TV」近來就分析12星座，列出他們對家庭重視程度的排行。

第12名 水瓶座

對個人主義的水瓶座而言，比起春節 這類家族團聚的時光，更喜歡在房間內做自己喜歡的事。

第11名 天秤座

愛好時尚的天秤座，重視個人的優雅形象更勝於家庭。

第10名 金牛座

金牛座注重經濟，即使是家人要求他們做擔保人，也可能會冷酷地拒絕。

第9名 牡羊座

牡羊座認為家族關係如果過於親密，反而可能帶來風險。

第8名 雙魚座

雙魚座雖然還算重視家庭，但在緊急情況時，可能更優先考慮戀人。

第7名 獅子座

獅子座中意和大家一起同樂的感覺，喜歡家人們聚在一起熱熱鬧鬧的。

第6名 處女座

處女座會以儀式感來展現對家庭的情感，例如在節慶時用正式穿著拍照紀念等等。

第5名 射手座

如果家人需要幫助，射手座就會義不容辭，即使需要暫時放下手邊的事也不猶豫。

第4名 天蠍座

天蠍座重視傳承，尤其在乎祖先，甚至可能會在假期時特別去掃墓。

第3名 雙子座

雙子座重視家人間的聯繫，好比說一起吃飯，一起同樂，一起陪小孩唸書等等。即使日程繁忙，他們也會想辦法調整，好比就算平日沒辦法相聚，也要擠出假日來陪陪大家。

第2名 魔羯座

魔羯座有著負責任的性格。當他們經營家庭時，會努力讓這個家衣食無虞。他們可能不擅於表達，但會通過行動來照顧家人，無論是在外打拚供給經濟，或者精進料理技術等等，想辦法讓整個家變得更好。

第1名 巨蟹座

巨蟹座把家視為最重要、最必須守護的地方。他們對家人總是全心全意，甚至對他們而言，「家」就有如是聖域般的存在。在巨蟹座的信念裡，家人的地位永遠是無可取代的。