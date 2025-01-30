12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間
每個人對家庭的重視程度不同，有人將家庭視為最珍貴的寶物，也有人認為比起家庭，還有更重要的事情。日本網站「占TV」近來就分析12星座，列出他們對家庭重視程度的排行。
第12名 水瓶座
對個人主義的水瓶座而言，比起春節這類家族團聚的時光，更喜歡在房間內做自己喜歡的事。
第11名 天秤座
愛好時尚的天秤座，重視個人的優雅形象更勝於家庭。
第10名 金牛座
金牛座注重經濟，即使是家人要求他們做擔保人，也可能會冷酷地拒絕。
第9名 牡羊座
牡羊座認為家族關係如果過於親密，反而可能帶來風險。
第8名 雙魚座
雙魚座雖然還算重視家庭，但在緊急情況時，可能更優先考慮戀人。
第7名 獅子座
獅子座中意和大家一起同樂的感覺，喜歡家人們聚在一起熱熱鬧鬧的。
第6名 處女座
處女座會以儀式感來展現對家庭的情感，例如在節慶時用正式穿著拍照紀念等等。
第5名 射手座
如果家人需要幫助，射手座就會義不容辭，即使需要暫時放下手邊的事也不猶豫。
第4名 天蠍座
天蠍座重視傳承，尤其在乎祖先，甚至可能會在假期時特別去掃墓。
第3名 雙子座
雙子座重視家人間的聯繫，好比說一起吃飯，一起同樂，一起陪小孩唸書等等。即使日程繁忙，他們也會想辦法調整，好比就算平日沒辦法相聚，也要擠出假日來陪陪大家。
第2名 魔羯座
魔羯座有著負責任的性格。當他們經營家庭時，會努力讓這個家衣食無虞。他們可能不擅於表達，但會通過行動來照顧家人，無論是在外打拚供給經濟，或者精進料理技術等等，想辦法讓整個家變得更好。
第1名 巨蟹座
巨蟹座把家視為最重要、最必須守護的地方。他們對家人總是全心全意，甚至對他們而言，「家」就有如是聖域般的存在。在巨蟹座的信念裡，家人的地位永遠是無可取代的。
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