梅爾吉勃遜執導「遷徒風險」北美票房奪冠「木法沙」第2名

馬克華柏格在新片「遷徒風險」中剔掉前額頭髮，扮演冷血殺手。(取材Flight Risk 預告片)

知名電影人梅爾吉勃遜（Mel Gibson）執導的新片「遷徒風險」（Flight Risk）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月26日的電影市場數據，35部影片北美周末票房（1月24日至26日）報收約6592萬美元，較前一周末減少15%，降至2025年開年以來最低水平，但高於去年同期數據。

動作犯罪劇情片「遷徒風險」24日上映，以約1200萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房排行榜榜首。該片由曾憑藉戰爭傳記劇情片「梅爾吉勃遜之英雄本色」（Braveheart）贏得奧斯卡獎 最佳導演桂冠的梅爾吉勃遜執導，然而開畫反響欠佳，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.6、MTC評分38、爛番茄新鮮度21%（71評），CinemaScore打分為C。

「遷徒風險」北美票房奪冠。（美聯社）

與「遷徒風險」同日亮相、同樣陣容不俗的另一部新片「感應」（Presence），以約342萬美元首映周末票房居本期榜單第6位。這部驚悚恐怖劇情片由華裔 影視明星劉玉玲主演，開畫反響為IMDb評分6.7、MTC評分78、爛番茄新鮮度87%（138評），CinemaScore打分為C＋。

在新片衝擊下，「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）以約870萬美元周末票房從上期榜單冠軍降至本輪排名次席。自2024年12月20日上映至今，這部奇幻音樂動畫片在北美收獲約2.21億美元，全球票房接近6.27億美元。

開畫反響不俗的喜劇片「One of Them Days」第二個上映周末票房環比下跌32%，以約800萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位，迄今總票房約2512萬美元。

「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）以約550萬美元周末票房續居榜單第4位。上映一個多月以來，這部奇幻冒險喜劇片已刷新音速小子系列票房紀錄，目前北美票房約2.26億美元、全球票房達4.47億美元。

華特迪士尼 公司奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2）亦顯示出綿長的票房號召力。該片已連續9周位列北美周末票房十強，此番以約430萬美元周末票房從上期榜單第6名升至本輪排名第5位，成為本期榜單中唯一排名回升的影片。上映兩個月之際，其北美票房已超過4.5億美元，全球票房達10.26億美元。