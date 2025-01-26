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歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

生活／老公生大病 使用紅藍卡沒花1分錢

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

編譯盧思綸／即時報導
歐巴馬近日在X上分享為米雪兒慶生的照片。(取材自X平台@BarackObama)
歐巴馬近日在X上分享為米雪兒慶生的照片。(取材自X平台@BarackObama)

美國前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒近日婚變謠言滿天飛，甚至有傳言指出歐巴馬疑似與好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓幽會，不過安妮斯頓本人已發聲否認，而她去年一段闢謠影片現在也在網路瘋傳。

傳言指出，歐巴馬與55歲好萊塢女星安妮斯頓走得很近。一名網友23日在社群媒體X上傳一張私訊截圖，其中一位自稱安妮斯頓友人的人透露，安妮斯頓聚會時承認與歐巴馬的婚外情。

事實上，這並非安妮斯頓第一次被傳介入歐巴馬婚姻。

去年10月，安妮斯頓上Jimmy Kimmel Live節目時，主持人拿出八卦雜誌稱她與歐巴馬有婚外情，她失笑否認，並且說「每當接到公關來電時，心裡總是會想，『喔不，又是什麼事？』或者收到電子郵件說某些無聊的小報又要編造一個故事。」

當時安妮斯頓澄清：「我只見過歐巴馬一次，我更認識米雪兒。」她回應時，全程保持笑容，且說明自己並沒有生氣。

另外，日前米雪兒接連缺席前總統卡特葬禮和川普就職，讓歐巴馬單獨前往，這不禁讓網友揣測兩人快要離婚。

歐巴馬近日在社群媒體上分享為米雪兒慶生的照片，打消外界疑慮。然而，即便兩人甜曬恩愛，互相回覆「愛你」，但照片中歐巴馬自己面帶燦爛笑容，米雪兒則看起來有些疲憊。

對此，每日郵報報導政治評論員凱莉（Megyn Kelly）分析照片稱，米雪兒「本來可以很上相，但在丈夫的照片中並沒有展現出來」。

凱莉直言，若歐巴馬、米雪兒離婚傳言屬實，對美國政壇而言無疑是「震撼彈」。

歐巴馬 蜜雪兒 社群媒體

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