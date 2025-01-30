2025旅遊省錢4大祕訣 訂機票、飯店挑這時候最便宜

計畫出國旅遊嗎？專家分享2025旅遊省錢4大祕訣。旅遊示意圖。（取材自pexels.com@Torsten Dettlaff）

新的一年到來，許多旅客開始規畫2025年的旅遊計畫，但物價高漲也造成旅遊費用變化。根據消費者物價指數，去年12月航空票價同比上漲8%，飯店費用也上漲了2%。但專家表示，消費者可以透過4個小祕訣，有效節省旅行費用。其中不管是機票 與飯店，每周周中訂最便宜，如果是買國際機票，則最好提前2到8個月訂。

根據CNBC18日報導，機票及旅宿價格在很大程度上取決於人們的預訂時間和計畫旅行的時間，與春假、暑假或節慶假日等旺季相比，在淡季更容易找到酒店優惠，尤其是在需求持續高漲的巴黎、倫敦以及東京、曼谷等亞洲地區。專家整理了2025年旅行省錢秘訣，提供消費者一些可靠的方法，可以節省旅行費用。

1.靈活性是「關鍵」

霍珀首席經濟學家海莉·伯格（Berg）表示：「靈活性確實是節省旅行開支的關鍵。」這適用於旅行的許多方面，包括目的地、旅行時間和旅行日期。例如，每週週中飛行通常更便宜，飯店住宿也有類似的規律，然而週末可能更貴。

NerdWallet旅遊專家法蘭奇（Sally French）則指出：「將住宿時間調整到周中而非周末，或在淡季旅行，可以大大節省開支。」

Expedia集團全球公共關係副總裁梅蘭妮·菲什（Melanie Fish）表示，季節性對機票成本有「巨大影響」。舉例來說，8月前往歐洲旅行將會昂貴且擁擠，但如果在9月或10月出發，可以節省30%的費用。因此菲什建議，在春假期間去城市而非海灘旅行，或者等到秋天再前往歐洲。

2.選擇合適的預訂時間

法蘭奇指出，國內航班通常在出發前1到3個月購買最便宜，至於國際旅客，應提前2到8個月預訂。她說，臨時搶購機票優惠的機會很少，所以要提前預訂，以獲得最大的供應量和通常更低的價格。

不過菲什表示，飯店預訂的邏輯和方式並非如此，在某些市場，旅客有時可以找到最後一刻的房價 優惠。

3.直接向飯店預訂房間

法蘭奇說，許多飯店提供價格保證或會員折扣，而這些優惠在第三方預訂網站上是沒有的。法蘭奇透露：「第三方訂房網站可能非常適合瀏覽和比較該網站上的飯店，但一旦確定了要預訂的飯店，請檢查其他地方的價格，包括飯店官網。」

4.設置機票提醒

法蘭奇說，使用Google Flights或Hopper等工具監控機票價格，並在票價下跌時搶購優惠。

2025旅遊省錢4大秘訣 專家：訂機票、飯店挑這時候最便宜

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