瓊瑤辭世後首場紀念活動起跑 媳婦詳述「還珠格格：一個妖怪的誕生」

作家瓊瑤2024年12月4日於家中過世，留下無數經典著作。圖／本報資料照片

瓊瑤 去年12月「翩然」辭世，享壽86歲，而她過世後的第一個書展將在台北國際書展舉行，而書展最後3天，2月7日到9日，瓊瑤媳婦何琇瓊及2位御用導演沈怡、丁仰國將舉行3場講座，其中何琇瓊談的是「還珠格格：一個妖怪的誕生」。

瓊瑤的臉書 仍是家屬跟粉絲溝通的橋梁，「阿姨的作品影響力從不因她的離開而減損」，而「我的故事」最終版本上市將成為起點，讓大家把對瓊瑤的懷念和愛護，帶向新的時代，讓雪花不融，火花繼續。

而為期3天的講座將在台北101 5樓的「雙融城」舉行，扣緊「懷舊」、「傳承」、「創新」的精神，回顧她做為一位創作者，一字一句創造出經典IP宇宙。並跟大家分享，她的創作團隊、合作夥伴，如何從瓊瑤文字邁向影視作品的精彩歷程。

而蛇年開始後，也會有更多瓊瑤作品相關活動陸續呈現，這次活動是「宣傳起跑」。3場講座中，何琇瓊和瓊瑤不僅是婆媳，更是事業伙伴，何琇瓊也被視為瓊瑤接班人；此外，「梅花烙」、「啞妻」、「青青河邊草」的沈怡導演，「還珠三」、「新還珠」的丁仰國導演。一起來分享、回味在拍攝影視劇時台前幕後的故事，一起暢談從古典的瓊瑤劇過渡到現代偶像劇，其中的點滴異同。「瓊瑤」做為一個重要的文化IP，將如何延續它的精神價值”關於希望，關於勇氣，關於愛。

活動時間：2025年2月7日 – 2月9日，每晚 19:00 – 21:00

地點：臺北101 AMBI ONE SPACE雙融域

票種與內容：一般票 800元 / 優惠票 750元 / 書迷票 1050元

永恆瓊瑤：一個經典IP宇宙

Chiung Yao: An Infinite Universe of Love

2月7日（7pm-9pm）

《還珠格格》：一個妖怪的誕生

（主講：何琇瓊製作人）

2月8日（7pm-9pm）

《還珠格格》：一個宇宙的誕生

（主講：丁仰國導演）

2月9日（7pm-9pm）

由瓊瑤而當代：從古典愛情劇到當代偶像劇