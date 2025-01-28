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日常太規律也不好 這些生活惡習恐讓大腦提早老化

世界新聞網／輯
醫師指出，包括缺少社交生活等六個生活習慣會讓大腦提早老化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlad Chețan）
醫師指出，包括缺少社交生活等六個生活習慣會讓大腦提早老化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlad Chețan）

大腦的功能會在60歲後隨著年齡逐漸退化，每日郵報（Daily Mail）報導，西達塞奈（Cedars-Sinai）醫療中心的醫生譚（Zaldy Tan）和美國神經病學學會（American Academy of Neurology）成員芬尼（Glen Finney）表示，生活中有六種習慣，會讓大腦提早老化。

芬尼說，不要覺得因為年紀變大，很多事情發生都是理所當然，若好好照顧大腦和身體就能健康地老化，有些你以為會發生的變化就不會發生。

以下是六個會讓大腦提早老化的生活習慣：

1. 沒有太多社交生活

人的朋友可能隨著年紀漸長而變少，社交生活也變少，導致人際互動變少及社交孤立，醫生說這會剝奪大腦的刺激和建立新神經連結的機會，加速大腦的退化。

報導指出，和他人見面及交談會刺激大腦中語言處理和理解相關的區域，也會觸發神經傳導物質的釋放，進而刺激新腦細胞的產生，若沒有社交互動，這個功能就不會被啟動，先前的研究顯示，那些與社會隔離的人大腦中與學習和思考相關的區域的皮質體積較低，患失智症的風險高出26%。

2. 重複的行為

人類是習慣的動物，但醫生表示，每天做同樣的事情會讓大腦提早老化，若一個人有「我不再是個孩子了，我不用擔心學習了」這種心態，會破壞大腦健康、讓大腦提早老化。

芬尼建議可以透過學習樂器或外語來避免這情況，因為學習新的技能會刺激腦部新的細胞的生長，還能改善大腦中負責解決問題、長期和短期記憶的區域。

3. 忽視壓力

人年紀大的時候，可能會因為擔心財務狀況、朋友或家人而有長期或長時間的壓力，有些人會試著忽視這些壓力，但醫生說這樣會提高身體發炎的機率，破壞腦部健康。

報導指出，有壓力的人會有較多壓力荷爾蒙，這和記憶問題有關，這對腦部的破壞會導致大腦提早老化，提高發生失智症的機率。

若想減輕壓力，醫生建議可以進行呼吸練習或冥想。

4. 吃太多外食或即食

外食或即食餐很方便，但吃太多這些高鈉食物會讓腦部提早老化，還有過胖的風險；多項研究顯示，即食餐或超級加工食品會增加認知退化的風險，體內鹽分過多會損害認知功能，其中可能的原因之一是因為如此阻撓了流往腦部的血液。

5. 睡眠品質不良

疾病管制及預防中心建議人一天要睡7至9小時，其中有25%的時間是深度睡眠，但有約4成的年長者每個晚上都睡眠品質不良。譚說，睡覺時，記憶會被分類並被放置在對的地方，以供未來取用，β澱粉樣蛋白（beta-amyloid）這個破壞腦部導致阿茲海默症的物質，就是在睡覺時被清除，但若睡眠不足或品質不好，清除的過程就會被干擾。

睡眠不足還會導致專注力和隔天回憶資訊的問題，久了累積就會讓大腦老化。

6. 缺乏運動

芬尼說，運動特別是心肺適能或增肌運動也能讓大腦保持年輕，可以增加大腦內的生長激素，例如提升腦部健康的神經因子，也能促進流到腦部的血液，刺激新的腦部細胞生長。

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