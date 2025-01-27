全球百大國家美食排行希臘奪冠 中菜有5道列入推薦

線上旅行體驗指南TasteAltas選出百大全球最佳國家美食，希臘獲得第一。圖為德州燒烤示意圖。（取材自pexels.com@Gonzalo Guzman）

針對傳統和當地食物及料理的線上旅行體驗指南TasteAltas發布百大全球國家美食排行榜，榜首是希臘料理，亞軍是義大利 料理，第三名則為墨西哥 菜，中式料理則排第十；此外，美式料理排名第13，台灣美食則排名第66。

紐約郵報（New York Post）報導，TasteAltas選出的百大國家美食排行榜中，前十名分別為希臘、義大利、墨西哥、西班牙、葡萄牙、土耳其、印尼、法國、日本及中國。

TasteAltas分析其網站數據庫中，網友對1萬5478道各國料理的47萬7287條評分，排行榜上各國的條目中列出最高分的料理或食材。

冠軍希臘料理在五星滿分中拿到4.6分，獲得高分的料理和食材包括希臘開心果Fystiki Aeginas、Finiki Lakonias橄欖油和聖托里尼小豌豆（Santorini Fava beans）。

亞軍義大利則拿下4.59分，推薦的食物有帕馬森起司、榛果巧克力（gianduja）和拿坡里披薩。季軍墨西哥菜獲高分的美食有蘸肉湯吃的玉米餅Quesabirria和用番茄及哈瓦那辣椒製成的Chiltomate醬、奇南特拉（Chinantla）的香草、豬肉料理Chilorio等。

中式料理得到高分的美食和食材有鍋貼、油潑扯麵、辣豆瓣醬、魚香茄子、金鄉大蒜。高分的美式料理則有龍蝦、太平洋燻鮭、德州 燒烤及波士頓龍蝦。

台灣的高分美食則有火鍋、牛肉麵、蔥抓餅、刈包和滷肉飯，珍珠奶茶則名列最受歡迎的飲料第一名。