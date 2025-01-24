中國骨感正妹主播真實容貌曝光 粉絲嚇傻喊「報警」

「幼寵」的網路頭像。（取材自微博）

中國手遊廠商日前在江蘇省太倉市體育館舉辦「2024天美極速之夜頒獎盛典」，邀請明星選手和直播主，其中高人氣主播「幼寵」獲最受歡迎主播獎，然而，她親自領獎時，真實面貌卻讓粉絲傻眼了。

活動中有一獎項是「年度最受歡迎主播」，總共有12個主播得獎。頒獎時，主辦方四個人為一組介紹，「幼寵」排在該批次的第二名，頭像是一名消瘦骨感的女性，得獎介紹詞指出，「幼寵」曾經是遊戲中泊魂車隊的當家花旦車主，用速度和激情書寫傳奇，後來轉身跑圖主播，其直播間熱度火箭飆升等等。

由於「幼寵」在直播時，通常僅貼出一張大頭照搭配聲音講解，因此遊戲玩家、粉絲都對她本人的樣貌相當好奇。結果本尊在頒獎典禮現身後，卻被質疑有「人照不符」之嫌。

「幼寵」上台時匆匆自我介紹、向主辦單位道謝就離開，而她的抖音 帳號自我介紹欄上，還特別寫明「我2023年就長這樣了，我會變身嗎」。

「幼寵」上台領獎。（取材自微博）

有不少網友到「幼寵」帳號留言，質疑「妳自己看那是妳嗎？」、「我是臉盲認不出來」，更有人抨擊，「感覺照片中的女孩被放大了三倍」，甚至有網友稱要報警，還推測她本人應該有100公斤。

事發後，雖然「幼寵」本人因此「黑紅」，但面對質疑，她也更新影片表示，「從來沒說過頭像是自己」，並發布了過去擔任戰隊選手的選手圖，但仍被指和遊戲頭像的美女圖有很大差異。