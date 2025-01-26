紐約七大「免費」景點 在地華人力推：錯過即是遺憾

網友分享紐約必去的免費景點。圖為中央公園。(歐新社)

紐約以其豐富的歷史文化和多元魅力吸引全球遊客，其中一些免費景點更是讓人驚豔。從壯麗的建築到自然景觀，這些地方不僅展示了城市的精髓，還讓人不花一分錢便能享受其中。在當地生活的華人網友在小紅書 分享七個紐約免費景點，他直呼「少去一個都是損失」。

位於第五大道的紐約公共圖書館 ，以新古典主義風格的宮殿式建築驚豔遊人。穿梭於這裡的圖書館大廳，彷彿置身於《哈利波特》的魔法世界。與此相距不遠的聖派翠克教堂，作為全美最大的天主教堂，其內部的彩色玻璃窗與外部的尖塔雕刻，吸引了無數攝影愛好者，讓每個角度都能拍出如藝術般的照片。

網友分享紐約必去的免費景點。圖為紐約公共圖書館。(美聯社)

網友分享紐約必去的免費景點。圖為聖派翠克教堂。(美聯社)

在百老匯與華爾街交界處的三一教堂，以其新哥德式建築和鍍金十字架成為紐約的標誌性建築之一。這座建築不僅歷史悠久，更是曾經船隻進入紐約港的歡迎燈塔，帶有深厚的歷史意義。而布魯克林 大橋則將繁華的曼哈頓 與寧靜的布魯克林連接在一起，走在橋上，東河的美景與都市的繁華盡收眼底，尤其是日落時分更為震撼。

高線公園作為紐約最獨特的公園之一，是由廢棄的鐵路改建而成的空中綠道。穿梭於城市高樓間，這片綠色長廊讓人感受到紐約繁忙中難得的寧靜，尤其黃昏時的夕陽更為這裡添上浪漫的色彩。而搭乘免費的Staten Island Ferry渡輪，遊客不僅可以近距離欣賞自由女神像，還能從海上眺望紐約天際線，感受這座城市的無窮魅力。

網友分享紐約必去的免費景點。圖為高線公園。(美聯社)

最後，中央公園 是無數美劇的取景地，無論是在噴泉地標前駐足，還是漫步在開闊的草坪，這片紐約的綠色心臟讓人忘卻城市的喧囂。遊客可以在這裡野餐、欣賞日落，甚至僅僅是隨意散步，都能體驗到難以忘懷的愜意時光。

該網友強調，這些免費景點，從建築到自然，從歷史到現代，都展現了紐約的多元風貌。無論是短暫停留還是深入探索，這些地方都不容錯過，將為你的紐約之旅增添無數難忘的回憶。