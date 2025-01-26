我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州男為減重只吃肉蛋乳 手腳滲出黃色異物

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

紐約七大「免費」景點 在地華人力推：錯過即是遺憾

世界新聞網／輯
網友分享紐約必去的免費景點。圖為中央公園。(歐新社)
網友分享紐約必去的免費景點。圖為中央公園。(歐新社)

紐約以其豐富的歷史文化和多元魅力吸引全球遊客，其中一些免費景點更是讓人驚豔。從壯麗的建築到自然景觀，這些地方不僅展示了城市的精髓，還讓人不花一分錢便能享受其中。在當地生活的華人網友在小紅書分享七個紐約免費景點，他直呼「少去一個都是損失」。

位於第五大道的紐約公共圖書館，以新古典主義風格的宮殿式建築驚豔遊人。穿梭於這裡的圖書館大廳，彷彿置身於《哈利波特》的魔法世界。與此相距不遠的聖派翠克教堂，作為全美最大的天主教堂，其內部的彩色玻璃窗與外部的尖塔雕刻，吸引了無數攝影愛好者，讓每個角度都能拍出如藝術般的照片。

網友分享紐約必去的免費景點。圖為紐約公共圖書館。(美聯社)
網友分享紐約必去的免費景點。圖為紐約公共圖書館。(美聯社)

網友分享紐約必去的免費景點。圖為聖派翠克教堂。(美聯社)
網友分享紐約必去的免費景點。圖為聖派翠克教堂。(美聯社)

在百老匯與華爾街交界處的三一教堂，以其新哥德式建築和鍍金十字架成為紐約的標誌性建築之一。這座建築不僅歷史悠久，更是曾經船隻進入紐約港的歡迎燈塔，帶有深厚的歷史意義。而布魯克林大橋則將繁華的曼哈頓與寧靜的布魯克林連接在一起，走在橋上，東河的美景與都市的繁華盡收眼底，尤其是日落時分更為震撼。

高線公園作為紐約最獨特的公園之一，是由廢棄的鐵路改建而成的空中綠道。穿梭於城市高樓間，這片綠色長廊讓人感受到紐約繁忙中難得的寧靜，尤其黃昏時的夕陽更為這裡添上浪漫的色彩。而搭乘免費的Staten Island Ferry渡輪，遊客不僅可以近距離欣賞自由女神像，還能從海上眺望紐約天際線，感受這座城市的無窮魅力。

網友分享紐約必去的免費景點。圖為高線公園。(美聯社)
網友分享紐約必去的免費景點。圖為高線公園。(美聯社)

最後，中央公園是無數美劇的取景地，無論是在噴泉地標前駐足，還是漫步在開闊的草坪，這片紐約的綠色心臟讓人忘卻城市的喧囂。遊客可以在這裡野餐、欣賞日落，甚至僅僅是隨意散步，都能體驗到難以忘懷的愜意時光。

該網友強調，這些免費景點，從建築到自然，從歷史到現代，都展現了紐約的多元風貌。無論是短暫停留還是深入探索，這些地方都不容錯過，將為你的紐約之旅增添無數難忘的回憶。

網友分享紐約必去的免費景點。圖為中央公園。(路透)
網友分享紐約必去的免費景點。圖為中央公園。(路透)

圖書館 布魯克林 曼哈頓 中央公園 小紅書

上一則

梅爾吉勃遜執導「遷徒風險」北美票房奪冠「木法沙」第2名

延伸閱讀

親友來紐約旅遊必吃 華人留學生熱推經典名店

親友來紐約旅遊必吃 華人留學生熱推經典名店

華人強推紐約這家古早味蛋糕 趁熱吃奶香味四溢

華人強推紐約這家古早味蛋糕 趁熱吃奶香味四溢
餐廳用餐被多收「員工保險費」 她分享各種奇葩收費名目

餐廳用餐被多收「員工保險費」 她分享各種奇葩收費名目
搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

熱門新聞

四生肖今年財運特別旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

2025-01-20 00:15
五生肖心善命好，對朋友最窩心。（取材自pexels.com@Pixabay）

五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣

2025-01-25 00:10
四生肖這兩個月財運非常好。示意圖。（取材自pexels.com@Tapas Das）

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

2025-01-23 22:40
歐巴馬近日在X上分享為米雪兒慶生的照片。(取材自X平台@BarackObama)

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

2025-01-26 01:30
有的星座喜歡自己一個人住。（取材自unsplash.com＠Garett Mizunaka）

12星座獨居指數 處女座有潔癖、這星座把室友當一種煎熬

2025-01-20 19:10
網友分享花椰菜醬汁做法。（小紅書＠許里昂開飯了沒）

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

2025-01-25 21:25

超人氣

更多 >
別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味
歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三
最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見