在超市容易衝動消費？專家教列「不買清單」看緊荷包

上超市購物容易花比預期更多錢，專家教看緊荷包的方法。超市購物示意圖，非新聞當事者(路透)

超市商品琳瑯滿目，還有各種廠商或店家的五花八門促銷活動，讓人容易消費衝動，花比預期多的錢，因此有人會在購物前先列購物清單，嚴格遵守上面的品項。若想在超市看緊荷包，專家分享還有其他方法，例如列「不買清單」也是一種省錢方式。

Daily Meal報導，有時候人在超市時，會不記得家裡還有哪些東西，例如看到貨架上的甜椒，卻不確定冰箱還有沒有甜椒，或數量夠不夠一餐，也可能發生在超市買了豆子，雄心壯志地想做一份豆子沙拉，結果豆子買回家後忘得一乾二淨，最後豆子在清冰箱時被丟到廚餘桶，像這種情況，購物前可以把甜椒和豆子列到不要買清單上。

想避免浪費錢還有其他方法，有些人會在去超市前規劃好下一周的菜單，再列出食材並製作購物清單，但有些人會覺得先規劃整周的菜單壓力太大，想省錢又不想焦慮，專家建議可以先規劃三天就好，不用一次規劃五天。

還有一個避免多花錢的方法是自己做，若是燕麥脆片（granola）的愛好者，常常吃之下累積起來的消費也很可觀，但這種麥片製作方式簡單，自己做非常省錢。

購買店家的自有品牌也是省錢妙招，這比購買知名品牌的產品來得便宜，Daily Meal甚至有推薦的自有品牌名單。專家也建議可以多吃蔬食，因為肉類的價格通常比蔬菜高，若擔心吃不慣蔬食，其實只要一天改一餐就可以，會比較容易適應。