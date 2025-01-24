最繁忙的Trader Joe's在紐約 動線詭異買完要去中央公園喘口氣

Trader Joe's在全美有超過6百間門市。(路透)

世界上最忙碌的Trader Joe's 門市就在紐約市 ，位於第72街的分店顧客絡繹不絕，為了應付大量人潮，該店員工數比其他門市多兩倍，而該店的內部裝設被認為非常詭異，人多加上內部動線混亂，讓客人感嘆逛完要去中央公園 走走紓解身心。

紐約郵報（New York Post）報導，紐約東14街的Trader Joe's於2006年開幕，是紐約的第一間分店，當時在萬千紐約市民期待的目光中開幕，一開店就造成轟動。

位於紐約上西城、第72街和百老匯的門市生意很好，店內營業時間總是擠滿顧客，三層樓的門市共有四台電扶梯，包括可以推手推車的、兩台電梯，還有比一般門市多兩倍的收銀台，該店的員工各個都是人潮疏導專家，要有足夠能力控制人群流動，避免混亂發生。

門市地下樓層沒有手機訊號，客人常抱怨在地下樓層選購時手機訊號一格都沒有，讓他們無法上網查詢想購買的商品在其他家超市的價錢進行比價，或家人無法請他們臨時加買任何物品。

該店常被顧客抱怨的是動線安排，客人覺得店內動線非常詭異，有網友說該店路線彎曲彷彿迷宮，動線方向和貨架擺設讓人覺得就是有哪裡不對，每次採買完會讓人了解到都市計劃的重要性，還會想到鄰近的中央公園喘口氣。

目前Trader Joe's在全美有超過6百間門市，平均面積為1萬至1萬5千平方英尺，上西城的門市的面積為1萬2500平方英尺，這一點該門市和其他店倒是沒有太大差異。