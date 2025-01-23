超市收銀不是好主意 退休族最好避開的六種工作型態

許多人到退休年齡選擇繼續工作，理財網站建議六種屆退休年齡者避免從事的工作或工作型態。長者工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

愈來愈多人到退休年齡選擇不離開職場，無論原因是為了保持身心處於活躍狀態，還是為五斗米折腰，繼續工作成為許多人的選擇，職場上也有適合屆退休年齡者的工作，不過Go Banking Rates報導，為了避免生活受到太大或負面影響，有六種屆退休年齡者應避免從事的工作或工作型態。

1. 高壓的企業職位

65歲甚至70歲以後是以更輕鬆的步調減少壓力、享受生活的時刻，因此有緊迫的期限、高風險及很長的工時的企業職位會傷害屆退休年齡者的身心健康，無論它能為你的銀行戶頭增加多少錢，這些職位通常會要求一定的投入，這和許多屆退休年齡者所追求的彈性、悠閒互相衝突。

2. 體力活的勞動工作

體力會隨著人體老化改變，讓需要搬運重物、長時間站立或繁重體力工作的職務不適合屆退休年齡者，如此辛苦的工作可能對健康造成風險，若有狀況，月退休金 恐無法支應高額的醫藥費，退休人士應該找消耗較少體力且更能滿足身體需求的工作。

3. 工時不彈性的工作

退休的好處之一就是可以自行運用自己的時間，工時不彈性的工作如排班或需要隨時待命的職務，會嚴重影響這重新獲得的自由，退休人士應在收入和生活品質間權衡，兼職工作或彈性的工時讓退休人士可以在休閒興趣和工作間找到平衡。

4. 步調很快的零售業 或客服人員

即使沒有完全退休，在人流多的零售業或客服領域也會很辛苦，需要不斷的人際互動，有時還要挑戰顧客，讓人感覺彷彿在做一份全職工作，雖然有些退休人士在社交上很活躍，但超市收銀這類快速的步調和面對奧客時潛在的壓力讓人難以承受，較適合退休人士的工作是在步調慢、人流少的環境擔任客服。

5. 複雜的自由工作者

自由業雖然工作時間彈性，但也充滿不確定性和複雜性，例如收入不固定、客戶管理以及自我行銷，迫使退休人士要提早領取社會安全福利。

6. 創業投資

創立新創公司是令人興奮的努力，但也充滿風險，需要投入大量時間和金錢，對那些尋求在沒有高風險創業投資的情況下繼續工作者，其他更穩定、較輕鬆的工作是更適合的選擇。