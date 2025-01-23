走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」

專家建議冰箱中六種食物應馬上丟棄。冰箱示意圖。（取材自pexels.com@Marlene Leppänen）

冰箱是我們儲存食材時不可或缺的好夥伴，在農曆年末時期，冰箱是不少家庭的重點清理對象，因為很多人把冷凍庫當成雜物儲存處，冰箱冰不下的東西就往冰庫堆，這讓冷凍庫不僅亂糟糟，還會有食物被遺忘，有時一忘就是數年。

Eating Well報導，如果冰庫堆得亂七八糟，專家建議該清理了，但什麼該丟什麼該留容易讓人混淆，專家也指出六種該立刻丟掉的食品。

1. 重新冷凍的食物

從冷凍庫拿出食材解凍，但要開始煮的時候卻決定外食，於是又把食材重新冷凍，這是很常發生但千萬不能做的事，那些食材應丟棄。專家解釋，解凍又冷凍會增加細菌孳生的機會，解凍最好的方式就是放在冰箱冷藏解凍。如果真的發生解凍後要再冷凍的情況，盡量在最短時間把食物放進冷凍庫，不要重新冷凍解凍超過兩小時的食物。

專家建議，也可以把食物分成好幾份小份再冷凍，要使用時拿出需要的量即可，另外冷凍時最好擠出所有空氣，避免食物被冷凍灼傷。

2. 被遺忘的剩菜剩飯和餐點

有時候食物被推到冰箱角落，或是人們一忙就會忘記冰箱裡的剩飯或餐點，讓食物在冰箱一冰就是好幾周甚至幾個月，根據農業部的食安指引，因為食物冷藏或冷凍品質會迅速下降，冷凍的食物應該在三至四個月內食用，因此若有食物在冰箱裡待了超過六個月，應毫不猶豫地丟了。

3. 冷凍灼傷的食物

若食物表面布滿冰晶，味道可能讓人不是那麼滿意，雖然冷凍灼傷的食物吃了不會有危險，但吃起來不是那麼美味，甚至可能還會有異味，顏色也看起來不可口。

要避免冷凍灼傷，首先要做的是讓食物冷凍前完全冷卻，盛裝容器中的空氣盡量全部擠出，冷凍食物盡量在三至六個月內食用，如果真的堅持食用冷凍灼傷的食物，可以製成奶昔或濃湯，這樣食物質地和顏色的變化會比較不明顯。

4. 有異味的冰塊

新鮮的冰塊不會有味道，但若放置的時間久了，冰塊會吸收其附近食材的味道而有異味，冰塊一旦吸附異味就無法消除，最好的方法就是全部丟掉再重新做，而要避免這情況發生，建議買有加蓋的製冰盒。

5. 放很久的冰淇淋

家裡常有一個問題，就是沒有人敢一次吃掉一品脫的冰淇淋，因此冰箱中常有剩一兩口的冰淇淋盒，經過幾個月後，冰淇淋走味變得不可口，因為就像其他乳製品，冰淇淋的鮮度維持約三個月，所以購買和食用前最好注意包裝上的保存期限，另外一次吃完一品脫也不可恥，畢竟美味的冰淇淋待在某人的肚子總比待在垃圾桶好。

6. 有奶油或起司的糕點

當天氣轉冷進入佳節時期時，很多人會開始烘培糕點，最後導致家中有成堆的糕點，吃不完的就會被冰起來。大多數烘培的糕點可以冰存三至六個月，但有奶油或起司的最好在一個月內吃完，因為若冰太久會變分離狀態，口感也會改變。