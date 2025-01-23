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黃仁勳京滬年會「戴墨鏡大跳APT.」 員工吶喊畫面曝

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黃仁勳京滬年會「戴墨鏡大跳APT.」 員工吶喊畫面曝

記者林宸誼／即時報導
輝達執行長黃仁勳，日前出席輝達在北京、上海分公司的年會盛典。有輝達員工將黃仁勳與員工在舞台上一起跳APT.的影片放在網路上。（影片截圖）
輝達執行長黃仁勳，日前出席輝達在北京、上海分公司的年會盛典。有輝達員工將黃仁勳與員工在舞台上一起跳APT.的影片放在網路上。（影片截圖）

輝達執行長黃仁勳，日前出席輝達在北京、上海分公司的年會盛典。有輝達員工將黃仁勳與員工在舞台上一起跳APT.的影片放在網路上。

黃仁勳在參加完上海年會後，已乘坐私人飛機前往日本大阪。

快科技報導，影片顯示，參加上海年會的黃仁勳，帶著墨鏡，扭動著左右手臂，體態靈活地伴隨著APT.音樂節奏和舞台上的員工們一起大秀舞姿，將年會氣氛直接推向了高潮。

台下觀眾也沒閒著，鏡頭所過之處能聽到笑聲一片，也有員工激動到尖叫吶喊，跟著節奏一起做舞蹈動作。

大家紛紛搖動螢光棒助興喝彩，還有輝達員工直接在所發影片頁面表示：「億萬富給我跳APT. ，哈哈！」

在輝達北京分公司年會現場，黃仁勳脫掉他標誌性皮衣，登台與員工們跳起火爆全球的熱門舞蹈APT.。

值得一提的是，跳舞已成黃仁勳在輝達大陸分公司年會的保留節目。2024年，黃仁勳到訪輝達北京、上海、深圳三處分公司，並參加年會。彼時，黃仁勳身穿東北大花襖，雙手拿著手絹在台上與員工扭起了東北秧歌，以親民的風格給外界留下深刻印象。

APT.是南韓BLACKPINK成員Rosé，與美國歌手Bruno Mars，於2024年10月18日發行的合作單曲，此單曲風靡全球，在YouTube上的播放次數已突破9億次大關而創下最快紀錄，持續位居YouTube全世界第一名的熱門音樂影片。

黃仁勳 輝達 YouTube

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