鞭炮配麵粉可炸出「氛圍感」? 中網友：能換公安局一日遊

在小紅書上搜尋「煙花麵粉」會出現相關教學貼文，不過平台也已在搜尋結果頂端顯示警語「危險行為，請勿模仿」。（取材自小紅書）

電影中有時會出現，動作片的主角在畫面中行走時，背後有建築物或汽車爆炸的畫面，小紅書 近期出現中國網友分享「煙花麵粉」低成本還原這種場景，透過使用鞭炮炸麵粉製造有氣勢的氛圍感。目前平台方和中媒已紛紛提醒這項行為的危險性。

這些「煙花麵粉」的貼文中，有些文章的點讚已達上萬，另有網友分享「花炸得多大取決於麵粉放了多少」，甚至還有部分未成年人在拍影片模仿。

有中國網友在這些貼文底下提醒此舉恐怕會觸法，「這樣做就可以得到公安局滿免費一日遊」、「好看是好看，但路兩旁都是樹和草，真的不怕去派出所過年嗎」等等。

為了驗證這項行為的危險性，中媒「都市快報」與杭州濱江區消防救援大隊合作，進行一次「煙花麵粉」測試。準備階段，消防員準備5斤麵粉，在麵粉堆中央放一個小型二踢腳爆竹（鞭炮的一種，下層火藥爆炸都能讓鞭炮往上飛）。

接著消防員引燃鞭炮、撤離，3秒後鞭炮爆炸，瞬間點燃周圍麵粉，粉塵爆炸產生的火焰呈蘑菇雲狀騰空而起，有近5公尺的高度，同時還點燃了附近的易燃物，產生大量火焰。

濱江區消防救援大隊副大隊長章一立表示，有留意到一些網友覺得這樣的爆炸好玩，但這樣的行為隱藏極大的危險性。因粉塵爆炸瞬間產生的溫度很高，人體很容易被灼傷，引燃周圍可燃物，這項行為不穩定因素高、可控性差，很容易因操作不當，產生不可挽回的危害。