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12星座採買心法 魔羯錢都花在刀口上、他是回本之王

世界新聞網／輯
有的星座在消費時會特別在意是否值回票價。（取材自unsplash.com＠Viki Mohamad）
有的星座在消費時會特別在意是否值回票價。（取材自unsplash.com＠Viki Mohamad）

消費時，有的人看到東西喜歡就買，但也有的人非常在意東西的品質，認為既然都要花錢了，那買來的東西就得值回票價才行。日本網站「占TV」近來就分享12星座裡，排行哪些星座最在意買東西有沒有回本。

第12名 天秤座

天秤座常為了社交出現大比支出，基本上是回不了本的類型。

第11名 獅子座

獅子座討厭小氣，對節省行為非常反感，寧願展現自己的氣魄與大方，而不是在意是否值得。

第10名 牡羊座

牡羊座關注「現在這一刻」，買東西往往基於當下的需求與感覺。

第9名 巨蟹座

巨蟹很容易被「出清」、「打折」這類詞語吸引，結果衝動購物，是否真的值得就看運氣了。

第8名 處女座

雖然處女座給人節儉的印象，但他們通常更在意短期收支，而非長遠的回報。

第7名 射手座

射手座的消費邏輯認為，凡是花出去的每一塊錢，在使用瞬間就已經值得了。

第6名 天蠍座

天蠍座有自己的消費原則，會在認為值得的地方花錢，未必每次都真的回本。

第5名 水瓶座

水瓶座完全基於他們自己的價值觀消費，雖然他們自己覺得划算，但旁人可能會有不同意見。

第4名 雙子座

雙子座表面浪費，實際上善於收集資訊，利用這點優勢在消費上獲得高效的回報。

第3名 雙魚座

雙魚座雖然容易受人影響，使得在社交場合有一些額外支出，但他們在獨自購物時往往非常謹慎。有時在經過猶豫不決、反覆常考後，甚至還可能選擇收手，謹慎的態度讓他們總體來說，總是能買到值得的東西。

第2名 魔羯座

魔羯座非常討厭浪費，他們考慮的不僅是金錢，還包括更換物品的時間成本，以及物品佔用的空間等等。他們只把錢花在刀口上，並願意為有價值的東西消費，從不讓自己吃虧。

第1名 金牛座

金牛座非常注重品質，偏愛經過自己篩選的精品。他們願意花高價購買優質商品，並長期使用，確保最大化回報。此外，他們會避免購買廉價且容易損壞的東西，因此既能節省金錢，也能獲得極高的滿足感，堪稱回本之王。

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