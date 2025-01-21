太寬鬆、太合身都不妥 熟齡女性「穿帽T」避開三NG行為

熟齡女性帽T穿搭有訣竅。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Tim Mossholder）

連帽T恤是冬季常見的服飾，有著便於活動，外觀上顯得比較年輕的優點。對於中高齡的女性而言，如果想穿上具有休閒效果的連帽T恤，又在意外觀上不要顯得太突兀，就得需要注意一些地方。日本媒體「サンキュ！」近來就分享熟齡女性在穿搭 連帽T恤時該注意哪些事情。

1.不要選太過合身的款式還搭配緊身褲

合身的連帽T恤，再搭配緊身牛仔褲的組合，容易讓人感覺像居家服，而且偏男性化的風格，對熟齡女性來說並不容易駕馭。

可以搭配裙裝，或較寬鬆的下身品項，增添造型層次感。如果有拉鍊的話，可以稍微拉開，讓頸部線條顯得修長一些。或者選擇白色或米色等明亮的顏色，減少過於休閒的感覺。

2.不要選擇過於寬鬆的版型

近年比起合身款式，寬鬆的版型反而更流行一些。不過因為連帽T恤本身就很休閒了，太過寬鬆就會看起來比較邋遢。

可以選擇差不多還能多加一件內衣程度的尺寸，如果因為帽子的重量，讓頸部敞開較大，可以內搭高領毛衣或襯衫調整。

3.不要把連帽T恤作為主要服飾

隨著年齡增長，可能會越來越不適合將連帽T作為主要服飾。對於熟齡女性來說，更應該考慮如何搭配其他單品。

好比試著搭配無領背心增加層次感，或者加一件簡約風格的大衣，讓帽子成為造型的亮點。