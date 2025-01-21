賓州女子靠轉售二手衣物入帳可觀 三年還清學貸還買車

賓州女子靠著轉售慈善商店的衣物，平均月收入達1萬2千元。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Julia M Cameron）

賓州 的米庫拉（Kelsey Mikula）五年前開始轉售二手衣的生意，從慈善網站上購買衣物後轉賣，她靠著轉售三年就還清了8萬元的學貸，現在全職經營轉售物品生意，平均月入達1萬2千元。

紐約郵報（New York Post）報導，賓州費城的米庫拉今年27歲，她2020年就讀維吉尼亞州自由大學動物學時開始轉售生意。

米庫拉從慈善網站如救世軍、Goodwill及在地販賣二手物品的節儉商店購買衣服或物品，再放上eBay、Mercari和Poshmark等網站販售，她也會收集別人不要的衣服到拍賣 網站Whatnot上拍賣。

米庫拉大學畢業後在一間醫院擔任秘書，當時轉售只是兼職工作，直到2020年她發現找不到本科系相關工作時，才開始將轉售當作全職工作。

米庫拉在2023年3月償還8萬的學生貸款，還買了她夢想中的車，福特的Explorer。她平均一個月的營業額有1萬5千元，在各處購買衣物的成本約2800元，因此收入約為每個月1萬2千元，她說她自從把轉售當全職工作經營後，事情變得很瘋狂。

米庫拉說，她現在也靠拍影音和教別人如何轉售物品賺取收入，她常在自己的TikTok上分享進貨或轉售的影片，轉售是個以績效為主的工作，她若日以繼夜的工作，營業額就會往上衝，她還簡化了工作業務，讓自己沒有把全部時間投入工作時，收入還是跟把生意當全職工作經營時一樣多。

米庫拉說，她現在還是在慈善及節儉商店找貨源，也會到人們的家裡成批購買別人不要的物品，她除了在網站上販售，也在網站直播拍賣。她說有時物品起價為3元，有時可以到40元。

米庫拉也分享轉售的三個首要訣竅：檢視銷售紀錄、了解物品銷售速度、不要直接去節儉商店找貨，從自己不要的物品開始賣。