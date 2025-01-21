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體貼太超過反讓人吃不消 四血型「自我感覺良好」雷區分析

世界新聞網／輯
有時自身的缺點，需要靠旁人才能釐清。（取材自unsplash.com＠Andrej Lišakov）
有時自身的缺點，需要靠旁人才能釐清。（取材自unsplash.com＠Andrej Lišakov）

所謂當局者迷、旁觀者清。很多時候人身上的一些缺點，本人卻未必有辦法察覺，必須要靠旁人提點才會注意到。日本網站「占TV」近來就分析四血型的人，分別有哪些自身渾然不覺，但看在旁人眼裡需要改進的地方。

A型

A型擁有強烈的服務精神，即使與初次見面的人相處，都會展現完美的待客之道。然而「過於體貼」的這一點，卻是旁人希望他們能改進的地方。理由是接受了好意，可能讓對方感到認為必須回饋什麼，反而感到沉重的壓力。在關懷他人時，必須拿捏好分寸，體貼還是適當就好。

B型

B型性格開朗、充滿好奇心，並且相當健談，和他們在一起總不會感到無聊。但相對的，B型對於自己不感興趣的話題，就不會放在心上，經常只顧著講自己的事，卻完全沒有在聽別人說什麼。要與人溝通，也必須適時擔任「聆聽者」的角色，才能讓交流更順暢。

O型

O型的人積極且充滿活力，性格豪爽，常常展現出領導者的風範。不過，旁人常希望O型能改掉「太過強勢」這一點。像是O型的人往往認為，自己是在為對方著想，所以會給予大量的建議，但這種強勢的態度，可能讓別人倍感壓力。想要幫助別人，也別忘了最好適度尊重對方的自主性。

AB型

AB型的人頭腦靈活，擅長洞察他人心思，經常能一語道破對方的想法。不過這種特性，有時會讓人覺得AB型的「說話太過直接」。由於AB型不懂得修飾自己的意見，就算說的沒錯，也可能太過尖銳，讓人產生反感。可以試著能稍微緩和語氣，用更委婉的方式表達想法。

血型

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