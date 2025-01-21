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川普迷因幣「$TRUMP」掀熱潮 由來與影響一次看

中央社 /華盛頓20日綜合外電報導
迷因幣是一種源於迷因或其他網路趨勢的加密貨幣，最知名的例子是2013年興起的「狗狗幣」（Dogecoin），它在玩笑中誕生，2021年再度流行，幣面圖案是一隻狗。(路透)
迷因幣是一種源於迷因或其他網路趨勢的加密貨幣，最知名的例子是2013年興起的「狗狗幣」（Dogecoin），它在玩笑中誕生，2021年再度流行，幣面圖案是一隻狗。(路透)

美國總統川普20日就職，他上週推出的迷因幣（memecoin）$TRUMP在前幾個交易日劇烈波動，引來專家密切關注。

美國全國公共電台（NPR）報導，川普本月17日推出$TRUMP，價格近6.5美元，19日飆漲至73美元。在他就職數小時後，$TRUMP跌到40美元以下。根據加密貨幣價格追蹤業者CoinGecko數據，$TRUMP在21日市值約為76億美元。

第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）19日晚間也推出自己的迷因幣$MELANIA，價格近7美元。CoinGecko數據顯示，這款迷因幣早盤上漲，一度超過13美元，但20日下午跌破5美元。

何謂迷因幣？

迷因幣是一種源於迷因或其他網路趨勢的加密貨幣，最知名的例子是「狗狗幣」（Dogecoin），它在玩笑中誕生，幣面圖案是一隻狗。狗狗幣於2013年興起，2021年再度流行。

加密貨幣難以預估、易波動，有些罪犯會利用它來詐欺。

加密貨幣在川普新政府下有何未來？

川普過去批評加密貨幣，曾在2021年接受福斯財經新聞網（FOX Business）訪問時，稱加密貨幣為「詐騙」和「等著發生的潛在災難」。

但他後來轉為擁抱加密貨幣，曾在競選期間承諾終結先前的執法行動、建立友善監管機構，讓美國成為「地球上的加密貨幣首都」。

川普家族在加密貨幣相關企業World Liberty Financial也有財務利益。

由於川普承諾在總統任內促進加密貨幣產業，引發外界對川普迷因幣和潛在利益衝突的質疑。

川普選擇曾任美國證券管理委員會（SEC）委員的艾特金斯（Paul Atkins）擔任SEC主席；艾特金斯也在一家擁有加密貨幣客戶的顧問公司擔任執行長。艾特金斯支持加密貨幣，曾就SEC對國內加密貨幣產業的執法行動持保留態度。

共和黨掌控的國會也可能協助拉抬加密貨幣。共和黨籍聯邦眾議員希爾（French Hill）擔任眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）主席，也一直在推動有助發展加密貨幣的措施。

但有些人對於國會支持加密貨幣的熱情抱持懷疑態度，數位資產專家亞歷山大（Carol Alexander）認為，這是「朝錯誤方向踏出的一步」，「我們必須監管這個領域」。

加密貨幣律師柏恩（Preston Byrne）說，川普涉足加密貨幣會引發法律問題，如果不順利，可能產生負面影響。

柏恩昨天在網路貼文中寫道：「川普本人也必須面對一個事實：他的政治命運將與一項由市場而非他控制的資產相連繫…萬一$TRUMP暴跌，可能波及他自己在華府的政治影響力。」

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