靠1證照 33歲喬州女從時薪15元 變年薪6位數

喬治亞州一33歲女子，即使沒有大學學歷，也靠一張證照獲得高薪。圖為示意圖。(取材自unsplash.com/@parabol)

來自喬治亞州 33歲的吉普森（Shanelle Gibson）目前是一家小型醫療公司的首席「敏捷教練」（Lead Scrum Master），在家工作，年薪約13.2萬美元。不曾想10年前，23歲的她還在倉庫裡排12小時的班，整理衣服，而時薪僅15美元。

據CNBC報導，吉普森因無法負擔大學學費休學，離開學校後便從事各種辛苦的工作，包括在倉庫、披薩店、托兒所工作，時薪都不超過15美元。2015年的某個早晨，在倉庫漫長的輪班期間，吉普森從摺褲子的工作中抬頭，突然意識到：「我的方向完全錯了！」她回憶：「我環顧這些成堆的箱子和疲憊的同事，心想『我不該在這裡，我註定要做比這份工作更有意義的事。』於是我辭職，到處找工作。」

她將履歷貼在「克雷格列表」（Craigslist）的分類廣告網站上，很快地，一家停車軟體的新創公司「ParkingSoft」看上，由於她在工作中經常主動解決客戶問題，幾周內便升任客戶支援分析師。吉普森說：「那份工作開啟了我的科技生涯，從SQL程式語言到JIRA專案追蹤軟體等技術技能，讓我成為更有自信、更有競爭力的求職者，即使沒有學位也一樣。」

之後有一位朋友建議她可以探索敏捷教練（Scrum Master）這個職位，專注於指導產品開發團隊和引導敏捷流程。這個想法吸引了吉普森，她希望能透過解決問題的專業技能，從事更具挑戰性的工作。2021年，她順利通過課程，取得敏捷教練證照，並成為如今公司的首席敏捷教練，從時薪百元晉升年薪破百萬的成功人士。

吉普森接著表示：「我知道自己很有能力也很努力，但社會告訴我們，你需要大學學位才能找到高薪工作。達到這個里程碑，讓我意識到賺6位數薪水沒有什麼特別的公式，這取決於你願意為這個目標付出多少努力，不要讓學位要求這種事情限制了你。」

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