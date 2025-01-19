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好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

編譯陳盈霖╱綜合報導
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（取自Reddit）
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（取自Reddit）

thestreet.com報導，好市多（Costco）近期在最新財報中透露，2025財年第一季度，會員人數增長8%，淨銷售額年增7%，總收入也比去年同期增長約7%左右。然過去一年，好市多祭出一些變革，包括嚴厲打擊會員共享，將書籍銷售限制在假期期間等。如今該大宗貨品倉儲店又刪減一項重大福利：撤除公用咖啡磨豆機。

近期有消費者在Reddit上貼文指出，好市多將公眾咖啡磨豆機從門市中撤下，該機器允許會員自己研磨咖啡豆，通常設立於美食廣場與結帳區附近。在一篇Reddit貼文中，一位顧客分享某家大宗倉儲店告示，上面寫著「倉庫不再提供咖啡研磨機（The coffee grinders are no longer available in the warehouse）」。

一些用戶回覆稱，他們對這項變更不感驚訝，因他們經常發現會員濫用此方便，包括將熱狗和堅果等物品放入機器中。有人回應指出，他們當地好市多也撤下磨豆機，他們對此表示肯定。也有會員對此福利結束感到失望。一網友指出︰「這台咖啡磨豆機對我來說超級方便，我買咖啡豆，結帳後就可去研磨了，這也是我去好市多買咖啡豆的原因。」好市多尚未回應TheStreet評論請求。

咖啡 好市多 福利

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