退休後想入住長照社區 專家建議簽約前做這件事

對於有意在退休後入住長期退休照顧社區者，專家建議簽約前仔細審視機構的財務狀況。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

87歲的鮑柏（Bob Curtis）和妻子珊蒂（Sandy）三年前付了84萬元，搬進位於紐約的長期退休 照顧社區（Continuing care retirement communities, CCRCs），沒想到負責的機構聲請破產 ，鮑柏夫妻只能眼睜睜地看著他們大部分的投資化為烏有；鮑柏並不是個案，也有其他的社區有類似情況，專家示警照顧社區風險偏高，想入住者在簽約前應仔細閱讀合約，了解機構的財務運作情況。

Moneywise報導，鮑柏和珊蒂原本想在照顧社區度過餘生，但機構在2023年聲請破產，鮑柏夫妻和其他2百多位住民的大筆投資都化為泡影。

長期退休照顧社區是退休者居住、照顧他們晚年的社區，隨著住民的需求變化，所提供的服務層級也有所不同，社區內有居民獨自居住的公寓、提供輔助看護的養老院 和護理之家。

這樣的社區對那些想為充滿不確定性未來的退休者來說很有吸引力，但入住費用不便宜。鮑柏的合約規定，他若搬離或死亡，他或他的繼承人可以收回九成的初始投資，但合約可能在破產法庭上被宣告無效，居民可能被迫搬離或承受高達1億3千萬元的損失，除非找到新的負責人願意負起退款責任。

對於有意在未來入住長期退休照顧社區者，專家提供注意事項的建議。自從2020年以來，全國已有16個長期退休照顧社區聲請破產，原因都是疫情期間的各種禁令、缺工、薪資和物價上漲；2023年，一種收取月費，提供照護服務的長期退休照顧社區中，有一半有財務虧損。

一些長期退休照顧社區依賴定期有新人入住繳交的入住費來支撐營運費用，及支付貸款和給住民的入住費退款，但若沒有固定金流就會斷炊，有些社區必須等到有新人入住才能退款。

研究長期退休照顧社區財務狀況的企業顧問巴克（Jack Barker）說，業者在前期花費甚鉅，卻沒有儲備足夠金額來支付長期照護，這讓住民處於巨大風險中。

報導指出，聲請破產的長期退休照顧社區並不多，全國約1900個社區中只有少數聲請破產，住民因此被迫搬出、拿不回入住費的情況也不常見；全國有41個州有制定社區相關規定，但其中只有17州要求業者要有儲備基金。

報導指出，對於有意在未來入住長期退休照顧社區者，應該仔細審閱該社區的財務狀況，如果可以的話，在簽約前要了解資金的運作方式。