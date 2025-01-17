拍戲時又零下又酷暑 「國色芳華」連楊紫和男二CP都太好磕

電視劇「國色芳華」爆紅。（翻攝自微博）

近期爆紅的電視劇「國色芳華」，劇情講述唐代女子何惟芳擅長培育牡丹，在花鳥使蔣長揚協助下擺脫不幸婚姻，兩人共創花坊事業，最終投身實業救民，成就一段佳話。本劇是楊紫 、李現 繼「親愛的，熱愛的」二搭CP，聲勢日起的魏哲鳴飾演楊紫的超渣前夫。

日前李現受訪時，透露拍攝期間歷經了從零下8度到40度的極端氣溫差距。零下8度的那場戲便是楊紫在衙門被拷問的場景，她只穿了非常單薄的衣服。李現並說，最熱的時候自己得穿著厚達三層的古裝服飾，「穿上那刻就馬上出汗」。

除了楊紫和李現演繹的甜蜜官配夫婦引人注目外，劉暢飾演的「前夫哥」角色也成為熱議焦點。劇中，劉暢演活一個對前任縈繞不去，對女主忽視又悔恨的角色，從疏忽到追妻火葬場的情節讓人看到了人性的糾結與深刻，引發觀眾熱烈討論。

「搜狐」報導指出，在近年的熱播劇中，「前夫哥」已成為一種經典角色類型。例如「我的前半生」中，由雷佳音飾演的陳俊生因出軌背叛婚姻，最終在悔恨中自食苦果。他的角色雖然令人反感，但雷佳音呆萌與無奈的演繹讓觀眾對其複雜性產生共鳴。

另一個令人印象深刻的角色來自「墨雨雲間」。梁永棋飾演的沈玉容是個典型的「鳳凰男」，他出身寒門，依靠妻子成功上位後卻因地位的提升選擇背棄。角色在愛與自私間的掙扎，被梁永棋詮釋得極為細膩。

而林更新在「玫瑰的故事」中飾演的方協文，則是一個婚前暖男、婚後自卑且打壓妻子的角色。他的轉變讓觀眾氣憤之餘也感嘆人性中的不完美。