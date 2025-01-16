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多架航班改道閃SpaceX星艦解體碎片 馬斯克1句話自嘲

編譯徐榆涵／即時報導
SpaceX創辦人馬斯克在X上分享星艦碎片的影片並自嘲至少有娛樂效果。(路透)
SpaceX創辦人馬斯克在X上分享星艦碎片的影片並自嘲至少有娛樂效果。(路透)

太空探索科技公司（SpaceX）16日進行星艦（Starship）火箭第7次試飛，未料發射8.5分鐘後即發生故障失聯，迫使多架航班改道，避免被太空船解體後的碎片擊中，社群媒體上也流傳著星艦太空船在加勒比海上空爆炸瞬間的照片和影片，讓SpaceX創辦人馬斯克不禁自嘲：「至少娛樂效果是有保證的！」

美聯社報導，SpaceX表示，星艦在飛行過程中解體，並說這是一次「快速非計畫性解體」。在飛行升空過程中，飛船的6個引擎似乎逐一關閉，並在飛行僅8.5分鐘時失聯。

這艘全新升級的太空船此次為首次亮相，原計畫從德州起飛，橫越墨西哥灣，完成類似之前測試飛行的環繞全球的飛行。SpaceX還在太空船中放置10顆模擬衛星，用於練習衛星釋放技術。

在太空船解體前的1分鐘，SpaceX成功將下半部火箭推進器捕回發射台，是SpaceX第二次完成此壯舉，但卻損失了上半部的星艦太空船。

SpaceX發言人胡歐（Dan Huot）表示：「看到推進器成功降落真是太棒了，但對於太空船的損毀，我們顯然感到遺憾。」他補充說，分析數據並找出問題原因還需要時間，「這是一場飛行測試，太空船仍是實驗性載具。」

社群平台上流傳著拍攝到太空船在加勒比海上空爆炸瞬間的照片和影片，引發熱議。對此，創辦人馬斯克在X分享星艦碎片的影片稱，「成功是不確定的，但保證有娛樂效果！」

CNN報導，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，從邁阿密國際機場和勞德岱堡-好萊塢國際機場出發的航班平均延誤1個小時，並發出警報稱已在太空碎片掉落區域附近，短暫放慢飛機速度及改變航線，之後已恢復正常運作。此外根據飛行紀錄追蹤網站FlightRadar24貼文，有超過20架商業航班改道，避免被碎片砸中。

SpaceX 馬斯克

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