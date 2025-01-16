Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

一位Uber司機在自己車內貼出乘客規矩，全用大寫字母且措詞像訓人，又有些奇特規矩，引發網上熱議。Uber示意圖，非新聞事件圖。(路透)

一名優步(Uber)司機在車中貼出乘客規矩，條文又多又長，被一名乘客拍照後發上社媒Reddit，uber _drivers_list_of_passenger_rules/?rdt=56687" target="_blank">引起熱議，網友認為太嚴苛，尤其乘客可是有付費的。

紐約郵報(NY Post)報導，其中一些規矩，例如寵物要抱著或放在座椅下，另禁止小孩踢座位、玩車窗車門，看來都合理。

但另一些看起來就有點極端了，例如司機禁止乘客在車上撥打手機，也不肯把自己車上音響音量關小，告示上寫著「我不會把車上音響關掉，或調低到聽不見，以便你講電話」、「我不想聽見你的公司會議或個人生意交談。你可以在上我車之前或離開後進行。沒有例外。」

網友指出，絕大多數規矩可以理解，但用詞很粗魯，還語帶威脅。例如規矩表寫著：「別在我車內飲食，水沒關係。但若你吃東西弄髒我的車或留下味道，我會跟優步／來福(Lyft)公司投訴，他們將索取清潔費，50元起跳，無論多麼小。同理適用於兒童。」

這位司機的規矩表還威脅說，乘客咳嗽、打噴嚏時沒掩住口鼻，或者生病而不戴口罩，將被呈報上去，「假如你不喜歡這趟車程，拒絕遵守我的要求，或不管怎樣覺得不舒服，我很高興隨時靠邊停車，讓你改搭別人的車。盡快跟我講。」規矩表最後寫道，「感謝你遵守這些簡單的乘車禮儀規則」。

但很多人讀了指出，這些規矩當中有些並不簡單，措詞也很冒犯。

也有人覺得，唯一不合理的是司機拒絕關掉或調低車上音響，其他倒是一般禮儀，只是告示全用大寫字母，語氣像在訓人，讓人讀了很不爽。

另位留評語的人說，自己對規矩表還能接受，但不准打電話、不關或調低車內音樂實在不可忍，「該司機是提供服務給付費者，應該配合任何合理需求，司機不是朋友順帶載人一程，而是收錢提供服務的人。」