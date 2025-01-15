全球女性胸部尺寸排行 最「雄偉」的是這國家

加州的World Population Review發布最新的各國女性乳房尺寸排行，平均尺寸最大的前三名分別為挪威、美國和英國。女性示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Elina Fairytale）

加州的「世界人口綜述」組織（World Population Review）發布最新的各國女性乳房尺寸排行，平均胸部尺寸最大的國家是挪威，平均罩杯是C至D，美國以平均C罩杯排第二，英國也以平均C罩杯排第三，胸部較小的國家大多在非洲和東南亞，平均罩杯大小為AA。

每日郵報（Daily Mail）報導，世界人口綜述從多個小型研究中整理出相關數據並做出排名，罩杯尺寸接轉換至美制；排名沒有納入全球所有國家，只有108個。

研究發現，女性國民較多過胖或肥胖者胸部較「雄偉」，因為胸部主要是由脂肪組織及乳腺組成，若由此邏輯推論，胸部尺寸較小的國家婦女較常活動，身體和胸部的脂肪較不易堆積，但研究者也在研究結果中寫道，胸部尺寸受到多個因素影響，包括基因、營養、飲食、體重、身體質量、年齡等。

女性平均胸部大小前十名的國家：

1. 挪威

2. 美國

3. 英國

4. 盧森堡

5. 冰島

6. 俄羅斯

7. 哥倫比亞

8. 加拿大

9. 波蘭

10. 委內瑞拉

研究指出，胸部尺寸和整體BMI密切相關，顯示過胖通常胸部尺寸也較雄偉；挪威女性的平均BMI為26.2，落在屬「過重」的25至29.9之間，第二和第三的美國及英國女性平均BMI也在該區間，分別為29和27.1，挪威女性的平均BMI雖低於美、英但平均罩杯尺寸卻比較大，科學家認為可能是因為基因，挪威女性的基因傾向胸部較大。

「胸器」尺寸排名墊底、平均尺寸只有AA的國家有23個，包括印度、義大利、巴拉圭、伊拉克和格陵蘭等。