門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

雪景很美，但雪後剷除積雪很費工。(路透社)

下雪和雪景很美，但雪後剷除積雪就不是一件美事了，因為這耗費時間的工作往往讓人腰酸背痛，頭昏眼花，一位Instagram網友傑克（Jack）在網路上分享他父親史蒂夫（Steve）清除積雪的影片。史蒂夫用一片塑膠布，不到十秒的時間就把門前走道上的積雪清得一粒不剩，網友看完影片後稱讚史蒂夫根本是天才，封他是「除雪天才」。

Parade Home&Garden報導，傑克在其Instagram帳號「@_jackmcpherson」上傳父親史蒂夫清除積雪的影片，在這段長度不到十秒的影片，史蒂夫從門口將鋪在走道上的和走道同寬的塑膠墊拉起，倒退走向馬路，邊走邊拉起塑膠墊，積雪就被塑膠墊帶起，塑膠片拉起後走道上一滴雪都不剩，連沿階草（monkey grass）上的積雪都被清除得乾乾淨淨，也沒有被積雪壓傷。

報導指出，史蒂夫只用了短短幾秒鐘就把本來需要起碼半小時剷除的積雪清乾淨了，即使他用鏟子挖半小時、一小時，走道也不會像影片中用塑膠片這樣的乾淨，這個方法很值得嘗試。

史蒂夫用一片塑膠布，就在不到十秒的時間清除門前走道積雪。(翻攝Instagram帳號@_jackmcpherson)

如果想嘗試史蒂夫的方法，需要準備的物品只有一大片耐重塑膠布，一定要選耐重型，因為厚厚的積雪重量很可觀，特別是當你拉起塑膠布把積雪往後拉時重量更是嚇人，若在過程中塑膠布破裂讓積雪四散走道，一切都白費。

若不想在過程中發生意外，可以選用乙烯基防水布，市面上也有販售專門除積雪的乙烯基防水布，但價格不菲，居家用品店就能買到的乙烯基防水布就很夠用。

不過專家建議，可以在塑膠布上加裝攀岩鎖扣，或是在邊角的洞孔繫上繩子，如此一來拉起塑膠布要把積雪往後拉時比較好施力。