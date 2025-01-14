我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

世界新聞網／輯
雪景很美，但雪後剷除積雪很費工。(路透社)
雪景很美，但雪後剷除積雪很費工。(路透社)

下雪和雪景很美，但雪後剷除積雪就不是一件美事了，因為這耗費時間的工作往往讓人腰酸背痛，頭昏眼花，一位Instagram網友傑克（Jack）在網路上分享他父親史蒂夫（Steve）清除積雪的影片。史蒂夫用一片塑膠布，不到十秒的時間就把門前走道上的積雪清得一粒不剩，網友看完影片後稱讚史蒂夫根本是天才，封他是「除雪天才」。

Parade Home&Garden報導，傑克在其Instagram帳號「@_jackmcpherson」上傳父親史蒂夫清除積雪的影片，在這段長度不到十秒的影片，史蒂夫從門口將鋪在走道上的和走道同寬的塑膠墊拉起，倒退走向馬路，邊走邊拉起塑膠墊，積雪就被塑膠墊帶起，塑膠片拉起後走道上一滴雪都不剩，連沿階草（monkey grass）上的積雪都被清除得乾乾淨淨，也沒有被積雪壓傷。

報導指出，史蒂夫只用了短短幾秒鐘就把本來需要起碼半小時剷除的積雪清乾淨了，即使他用鏟子挖半小時、一小時，走道也不會像影片中用塑膠片這樣的乾淨，這個方法很值得嘗試。

史蒂夫用一片塑膠布，就在不到十秒的時間清除門前走道積雪。(翻攝Instagram...
史蒂夫用一片塑膠布，就在不到十秒的時間清除門前走道積雪。(翻攝Instagram帳號@_jackmcpherson)

如果想嘗試史蒂夫的方法，需要準備的物品只有一大片耐重塑膠布，一定要選耐重型，因為厚厚的積雪重量很可觀，特別是當你拉起塑膠布把積雪往後拉時重量更是嚇人，若在過程中塑膠布破裂讓積雪四散走道，一切都白費。

若不想在過程中發生意外，可以選用乙烯基防水布，市面上也有販售專門除積雪的乙烯基防水布，但價格不菲，居家用品店就能買到的乙烯基防水布就很夠用。

不過專家建議，可以在塑膠布上加裝攀岩鎖扣，或是在邊角的洞孔繫上繩子，如此一來拉起塑膠布要把積雪往後拉時比較好施力。

暴風雪

上一則

美「TikTok難民」湧入小紅書 中國網友求幫寫「英語作業」

延伸閱讀

別再用香氛蠟燭了 三種天然方法就能消除家中異味

別再用香氛蠟燭了 三種天然方法就能消除家中異味
男搭自駕計程車「無限繞圈圈」險錯過班機 航空公司潛規則不可不知

男搭自駕計程車「無限繞圈圈」險錯過班機 航空公司潛規則不可不知
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油
西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

熱門新聞

網友分享他在加州好市多買到的鳳梨酥品牌。鳳梨酥示意圖。(聯合報系資料照)

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

2025-01-12 20:55
今年三生肖的財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

2025-01-10 22:45
四生肖今年春天將迎來財運高峰期，無論是職場還是副業，都能獲得豐碩成果。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

2025-01-13 20:15
四生肖冬季結束後即將迎來幸福的轉機。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

冬末4生肖迎轉機 屬虎事業迅速高升、他將開拓新合作

2025-01-08 22:35
三生肖女脾氣火爆，生氣也很難哄。（取材自pexels.com@David Garrison）

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

2025-01-12 00:05
四生肖性格大氣，不喜歡計較，一年比一年更會賺錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

2025-01-06 19:10

超人氣

更多 >
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲
茱莉亞羅勃茲罕爆粗口 野火逃命家中無人慘被洗劫

茱莉亞羅勃茲罕爆粗口 野火逃命家中無人慘被洗劫
醫師建議 每天早上做兩件事對心臟健康有益

醫師建議 每天早上做兩件事對心臟健康有益