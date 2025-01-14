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洛杉磯野火 旅美台灣人受災 44年房子燒到只剩壁爐

中央社／洛杉磯13日電
慈濟志工吳如真旅居美國50多年，這次在太平洋斷崖野火成了受災戶。（中央社）
慈濟志工吳如真旅居美國50多年，這次在太平洋斷崖野火成了受災戶。（中央社）

洛杉磯野火燒掉許多人住了大半輩子的家，僑胞吳如真就是其中之一。起火當天她一早出門後，再也沒有回去，透過鄰居拍的照片看到，居住44年房子燒到只剩壁爐。

吳如真在西洛杉磯從事房地產事業，住家就在災情最嚴重的「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）社區，全家在1981年搬進這裡的房子，如今在大火肆虐下只剩一片焦黑。

野火7日爆發，吳如真當天上午9時離家到辦公室，10時左右接女兒的電話，通知家裡附近起火了。吳如真原本固定回家吃午餐，曾試著回去看看，但當時已經交通大亂，再也無法回到自己的家。

野火爆發將近一周，受災區域拉起封鎖線，由警方與國民兵管制交通，任何車輛都無法進入。吳如真的鄰居騎腳踏車進入管制區，探視被焚毀的家園，拍攝照片跟她分享。

吳如真說，照片中還可以看到屋前的車道，但原本的房子已經全毀，只剩壁爐還在。

「房子沒有了，一切都要重新來過。」原本最美麗的景致，如今卻好像遭到原子彈轟炸，吳如真感嘆，家裡附近的2所小學、1所中學都已經全毀，「幾千間房子都沒有了」。

吳如真與家人在美國生活超過50年，長期擔任慈濟志工。她11日出席美國慈濟的祈福會並接受訪問，談到身為洛杉磯野火受災戶的心情。

野火災變下，過去擔任助人志工的吳如真，現在變成了受災戶。她說，雖然房子毀了，幸好房子有保險，銀行也還有存款，工作照舊；很感激來自各界的關心，很多人向她伸出援手，讓她感受世界的溫暖。

她表示，雖然家園全毀，仍要代表慈濟人參與祈福會，她知道有許多更需要幫助的人，需要社會各界伸出援手，才能夠度過難關。

台灣僑胞吳如真位在太平洋斷崖住家受到洛杉磯野火燒毀，一片焦黑之中只剩屋前車道和家...
台灣僑胞吳如真位在太平洋斷崖住家受到洛杉磯野火燒毀，一片焦黑之中只剩屋前車道和家中壁爐可以辨認。（中央社）

洛杉磯 慈濟 國民兵

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