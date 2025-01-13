被算命說中隱藏10年秘密 Super Junior金希澈認了「已是身障」

金希澈在節目中被算命師說中身體嚴重受創。(圖／翻攝自SBS)

Super Junior的金希澈在綜藝節目「我家的熊孩子」中，被算命師揭開了深藏多年的秘密，原來他因為當年重大車禍，已經被判定是身障人士。金希澈也承認，確實被認定為殘疾，只是他不願意公開。

金希澈2006年獨自參加東海爸爸的喪禮，回程途中發生重大車禍，緊急送醫搶救。當時他全身12處受傷，腿部植入7根鋼釘，一度以為再也無法站起來走路。幸好後來他恢復健康，但後遺症讓他沒辦法再靈活跳舞。為了不影響SJ的舞台呈現，他自願不參與演唱會等活動，自己活躍在綜藝的領域中。

「我家的熊孩子」就是他目前參與的節目之一，他配合節目需要請算命師看流年運勢，被提醒今年7月一定要小心意外事故，可能會有骨折或意外受傷，「到時候可能真的就會變成殘障人士了」。

金希澈聞言大吃一驚，他說：「我沒有對外說過，其實我早就就被判定是殘疾人士。」為了怕粉絲擔心，他對外一直宣稱自己沒事，然而他10年前已經被國家醫療法劃分為4級身障，但他並未去領去身障人士貼紙，想要更積極地活著，不願佔用這些資源。

金希澈的媽媽每次說到兒子過去鬼門關前走一遭，都還是會心痛流淚。因為當時金希澈為了證明自己還能跳舞，強忍痛楚回到舞台上，但每次跳完後腿部疼痛與日俱增，看在媽媽的眼中實在非常不捨。