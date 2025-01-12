我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

洛杉磯捷運 繼續提供免費公共交通運輸服務

動作犯罪片「極盜戰2」打敗「木法沙」北美票房奪冠

中新社／洛杉磯12日電
「極盜戰2」北美票房奪冠。（美聯社）
「極盜戰2」北美票房奪冠。（美聯社）

「極盜戰2」（Den of Thieves 2：Pantera）首映奪得最新一期北美周末票房冠軍。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月12日的電影市場數據，30部影片北美周末票房（1月10日至12日）報收約7662萬美元，較前一周末減少約26%。 

動作犯罪劇情片「極盜戰2」10日公映，首映周末票房約1550萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分59、爛番茄新鮮度58%（43評），CinemaScore打分為B＋。該片相比2018年推出的第一部「極盜戰」（Den of Thieves），首映票房與開畫反響均略有提升。 

「極盜戰2」北美票房奪冠。（美聯社）
「極盜戰2」北美票房奪冠。（美聯社）

在新片「極盜戰2」衝擊下，「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）以約1320萬美元周末票房從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。這部奇幻音樂動畫北美票房現約1.89億美元，全球票房接近5.4億美元。 

緊隨其後的是「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3），以約1100萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。這部奇幻冒險喜劇片自去年12月20日首映以來，在北美收獲約2.05億美元，刷新音速小子系列北美票房紀錄。其全球票房現約3.85億美元，超越2020年面世的第一部，暫處該系列中游。

華特迪士尼旗下奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2），此番以約650萬美元周末票房位居本期榜單第5名。其北美票房現約4.35億美元、全球票房接近10億美元，摘得2024年上映影片全球票房總排行榜季軍，僅次於美國皮克斯動畫工作室力作「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)和漫威超級英雄電影「死侍與金剛狼」(Deadpool& Wolverine)。 

此外，本輪北美周末票房十強另一個新面孔「最後的舞女」（暫譯，The Last Showgirl）於2024年12月小範圍亮相，此番公映收獲約146萬美元周末票房，登上本期榜單第10位。這部劇情片開畫反響為IMDb評分6.6、MTC評分66、爛番茄新鮮度79%（136評）。

迪士尼 漫威

上一則

日本情侶遊台灣丟錢包被警找回 2人寫中文送禮盒回報

下一則

顧客瘋狂亂磨還硬塞「異物」 部分好市多分店收掉咖啡磨豆機

延伸閱讀

迪士尼「獅子王：木法沙」登2025北美首周票房冠軍

迪士尼「獅子王：木法沙」登2025北美首周票房冠軍
「獅子王：木法沙」北美逆襲奪冠 全球票房4.76億美元

「獅子王：木法沙」北美逆襲奪冠 全球票房4.76億美元
賈玲執導電影大賣 票房超車張藝謀

賈玲執導電影大賣 票房超車張藝謀
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

熱門新聞

不需要的衣服和玩偶都要清掉。示意圖。（取材自pexels.com@Ruxandra Scutelnic）

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

2025-01-05 19:05
四生肖性格大氣，不喜歡計較，一年比一年更會賺錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

2025-01-06 19:10
《搜狐網》指出4大生肖注定能擁有幸福的晚年，他們不僅健康長壽，身體少病少痛，還能擁有可觀的財富，遠離窮困，過上安逸的生活。示意圖。(圖／123RF)

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

2025-01-04 21:55
今年三生肖的財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

2025-01-10 22:45
四生肖冬季結束後即將迎來幸福的轉機。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

冬末4生肖迎轉機 屬虎事業迅速高升、他將開拓新合作

2025-01-08 22:35
有些星座組合的情侶有著「笨蛋情侶」的性格。（取材自unsplash.com＠Pablo Heimplatz）

12星座「笨蛋情侶」組合TOP5 曬恩愛不害臊、完全沉浸兩人世界

2025-01-08 00:00

超人氣

更多 >
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃
3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭
美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客