動作犯罪片「極盜戰2」打敗「木法沙」北美票房奪冠

「極盜戰2」北美票房奪冠。（美聯社）

「極盜戰2」（Den of Thieves 2：Pantera）首映奪得最新一期北美周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月12日的電影市場數據，30部影片北美周末票房（1月10日至12日）報收約7662萬美元，較前一周末減少約26%。

動作犯罪劇情片「極盜戰2」10日公映，首映周末票房約1550萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.6、MTC評分59、爛番茄新鮮度58%（43評），CinemaScore打分為B＋。該片相比2018年推出的第一部「極盜戰」（Den of Thieves），首映票房與開畫反響均略有提升。

「極盜戰2」北美票房奪冠。（美聯社）

在新片「極盜戰2」衝擊下，「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）以約1320萬美元周末票房從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。這部奇幻音樂動畫北美票房現約1.89億美元，全球票房接近5.4億美元。

緊隨其後的是「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3），以約1100萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。這部奇幻冒險喜劇片自去年12月20日首映以來，在北美收獲約2.05億美元，刷新音速小子系列北美票房紀錄。其全球票房現約3.85億美元，超越2020年面世的第一部，暫處該系列中游。

華特迪士尼 旗下奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2），此番以約650萬美元周末票房位居本期榜單第5名。其北美票房現約4.35億美元、全球票房接近10億美元，摘得2024年上映影片全球票房總排行榜季軍，僅次於美國皮克斯動畫工作室力作「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)和漫威 超級英雄電影「死侍與金剛狼」(Deadpool& Wolverine)。

此外，本輪北美周末票房十強另一個新面孔「最後的舞女」（暫譯，The Last Showgirl）於2024年12月小範圍亮相，此番公映收獲約146萬美元周末票房，登上本期榜單第10位。這部劇情片開畫反響為IMDb評分6.6、MTC評分66、爛番茄新鮮度79%（136評）。