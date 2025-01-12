下次就是80歲演唱會？五月天罕見認不唱了 停工內幕曝光
五月天短暫休息1周，昨晚空降新加坡舉辦2場「回到那一天」25周年巡演，師弟Energy第6度擔任嘉賓，趁勢邀約五月天「回報」，阿信笑說：「五月天會把你們吃垮。」Energy則說這陣子密集工作，等等下台就要趕搭飛機，因為明天還有演出，所以不怕被五月天吃垮。
Energy將於4月在大馬舉辦「一觸即發」演唱會，上台前便跟同仁打聽好五月天的行程，昨晚喊話：「接下來有個任性要求，今天我們第6次擔任演唱會嘉賓，在我們『一觸即發』第6場演唱會，不知道你們有沒有空來一下？」誠意滿滿等待五月天回應，阿信說要視Energy唱五月天新歌「任性」表現而定，自己才會慎重考慮，有所準備的Energy完美詮釋，讓全場歡呼連連，期待彼此再度同台。
而新加坡不同於低溫的桃園，瑪莎形容冬天造訪新加坡像是避寒，他們乘著「天外有天時光機」，阿信說：「不知不覺一年不見了，大家好嗎？過去幾年，五月天維持著每一年來到新加坡開演唱會，預告一下，明年真的不一定。」
因為當他們完成此套巡演，接著進入專輯籌備期，開玩笑說要先休息半年、沉澱半年、整理半年、充電半年，等於做專輯無期限，五月天甚至脫口「下次就是開80歲演唱會，大家要好好把握這2個晚上」。
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