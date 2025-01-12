下次就是80歲演唱會？五月天罕見認不唱了 停工內幕曝光

五月天搭乘環場巴士拉近跟歌迷的距離。(圖／相信音樂提供)

五月天 短暫休息1周，昨晚空降新加坡 舉辦2場「回到那一天」25周年巡演，師弟Energy第6度擔任嘉賓，趁勢邀約五月天「回報」，阿信笑說：「五月天會把你們吃垮。」Energy則說這陣子密集工作，等等下台就要趕搭飛機，因為明天還有演出，所以不怕被五月天吃垮。

Energy將於4月在大馬舉辦「一觸即發」演唱會，上台前便跟同仁打聽好五月天的行程，昨晚喊話：「接下來有個任性要求，今天我們第6次擔任演唱會嘉賓，在我們『一觸即發』第6場演唱會，不知道你們有沒有空來一下？」誠意滿滿等待五月天回應，阿信說要視Energy唱五月天新歌「任性」表現而定，自己才會慎重考慮，有所準備的Energy完美詮釋，讓全場歡呼連連，期待彼此再度同台。

而新加坡不同於低溫 的桃園，瑪莎形容冬天造訪新加坡像是避寒，他們乘著「天外有天時光機」，阿信說：「不知不覺一年不見了，大家好嗎？過去幾年，五月天維持著每一年來到新加坡開演唱會，預告一下，明年真的不一定。」