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他搭郵輪爽玩7天「手機忘改一設定」荷包多噴1300美元

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
搭郵輪疏忽讓荷包大失血；示意圖。（取材自Pixabay）
搭郵輪疏忽讓荷包大失血；示意圖。（取材自Pixabay）

一名搭乘豪華郵輪的遊客日前因疏忽沒把手機改為飛航模式，在7天行程後，竟收到高達1300美元的帳單。儘管該名乘客有購買郵輪上的WiFi套餐，可以享受網路服務，但沒有主動將手機切換至「飛航模式」，導致手機背景程式持續使用國際漫遊，累積了龐大費用，其中還包含小孩用手機觀看影片的支出。

據每日郵報報導，這名乘客在享受了一周的陽光假期後，因為一個關鍵疏失，最終必須面對惡夢般的帳單。他以為購買了皇家加勒比的WiFi套餐就能輕鬆享受網路服務，但沒想到手機竟還有在國際漫遊模式下，瘋狂下載、更新背景數據。更糟的是，他的孩子也在整個航程中用手機多次看串流影片，讓帳單費用如滾雪球一般愈來愈大。

對此，該豪華郵輪公司皇家加勒比則強調，他們的政策明確規定，乘客有責任自行將設備切換至「飛航模式」。事實上，這案例並非個案。每日郵報指出，先前有遊客即使將手機鎖在艙房保險箱中，但因沒開「飛航模式」，背景應用程式依然持續消耗流量數據，導致費用不停累積。

YouTube網紅傑森（Jayson Judson）也分享這起案例，提醒觀眾留意郵輪旅行中各種狀況。且除了手機網路外，船上的遊戲機台也是另一個容易被忽視的財務黑洞。因為這些遊戲機通常需要刷房卡啟用，但不會即時顯示花費，導致孩童在無意間就可能揮霍數百美元，父母往往也要到結帳時才會發現這筆開銷。

他搭郵輪爽玩7天「手機忘改一設定」荷包多噴4.3萬

TVBS新聞網

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