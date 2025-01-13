西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

用不同方式調理西蘭花，會影響其營養價值。（取材自unsplash.com＠Masaaki Komori）

西蘭花 （青花菜）是一種非常常見，並且方便調理，還擁有豐富營養的蔬菜。而用不同方式料理、保存西蘭花，其實也對營養素有不同的影響。選用正確的方式，就能更攝取到西蘭花豐富的養分。

根據日本媒體「FRaU」報導，如果平常西蘭花吃不完，需要長期保存的話，建議可以使用冷凍保存。有些人或許會擔心用冷凍的，可能會影響營養成分，但西蘭花的「硫代葡萄糖苷」及「黑芥子酶」元素，並不會因為冷凍而流失。可以切成小朵後解凍，並且在烹調時，直接拿冷凍狀態的西蘭花料理，避免解凍後變得水水的。

硫代葡萄糖苷具有防癌的功能，不過會需要黑芥子酶來活化。然而，黑芥子酶在75度的高溫以上，就容易因為加熱而流失，造成硫代葡萄糖苷效果降低。因此在加熱烹煮後，可以選用芥末（山葵）、白蘿蔔等具有辛辣味的食材，來補充黑芥子酶的成分。

除此之外，切成小朵的西蘭花，硫代葡萄糖苷還會隨時間增加。當切開的瞬間，硫代葡萄糖苷含量就會提升4倍。小朵的西蘭花放在攝氏20度的環境下24小時，硫代葡萄糖苷含量甚至能增加12倍。因此用切碎、切末的方式料理，不僅營養，更方便食用。