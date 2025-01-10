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好市多這款日式芝士蛋糕「甜度剛好」 網教1招更好吃

世界新聞網／輯
網友分享好市多芝士蛋糕。(取材自X@costcofoodreviews)
網友分享好市多芝士蛋糕。(取材自X@costcofoodreviews)

好市多Costco）好物又來了！網友分享，Costco販售的日式芝士蛋糕的甜度非常適中，直呼「奶香奶香的簡直完美」，加上保存方式簡單，只花兩天就吃完一大盒，每盒售價15.99美元。其他網友分享也可以將其加熱後再享用，口感會更為溫熱。

一名北美華人網友在小紅書分享Costco販售的「日式芝士蛋糕」評價，稱其為「幸福甜點」，引發眾多甜點愛好者的關注與討論。該網友表示，這款芝士蛋糕有著濃郁的奶香味，甜度恰到好處，不會過於甜膩，適合各種口味偏好者。

這款蛋糕的另一大亮點在於其保存方式。根據網友分享，該蛋糕可冷藏保存，且不會影響口感，方便日常享用。網友還特別提到，每1/3塊蛋糕的熱量約為290大卡，對於控制飲食的甜點愛好者來說，是相對友善的選擇。該網友更直言，自己兩天內就將一整盒蛋糕吃完，足見其美味程度。

此篇貼文引發大量回響，許多網友紛紛留言認同，表示這款蛋糕入口綿密細緻，堪稱甜點界的「幸福代表」。此外，也有網友分享各種搭配方式，如搭配咖啡或紅茶品嚐，提升整體風味。

其他人留言「這個超好吃，甜度剛好」、「天啊，我前幾天才買了一大堆，後來他們說烤布蕾好吃，我今天剛去買一出門就刷到這篇，看來又得繼續去一趟了」、「芝加哥今天也買到了，還沒吃」、「昨天也看到的，沒敢買，以為會齁甜」、「我焗熱來吃」、「前陣子買過清倉的，$5.97」、「第一塊吃完太好好吃；吃完兩盒就差不多了」、「半熟起司」、「吃了感覺有點濕噠噠的」。

@costcofoodreviews

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♬ Jazz - Aylior

Costco 好市多

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