白鹿演技不行？「白月梵星」收差評 他舉細節亮點：入坑不虧

「白月梵星」由白鹿、敖瑞鵬等主演，講述人族、仙族與妖族之間的愛恨紛爭。（取材自微博）

仙俠題材陸劇「白月梵星」於1月7日起首播，由白鹿 、敖瑞鵬等主演，講述人族、仙族與妖族之間的愛恨紛爭及戰爭故事。該劇作為典型的女性向仙俠劇，上線後吸引了大量粉絲觀看，但在影評網站上卻出現了大批差評，引發觀眾對劇情、演技及類型題材的熱烈討論。

劇評人馬慶雲在「搜狐」上發布文章表示，部分差評指出，劇中女主角白鹿的演技受到質疑，並認為仙俠劇類型已過時，難以吸引更廣泛的觀眾群。然而，也有觀點認為，這類評價中夾雜了刻意抹黑的成分，並表示白鹿的表現靈活自然，情緒表達到位，相較同類型劇作的其他女明星更具張力，對「演技差」的批評並不公允。馬慶雲指出，仙俠劇本身類型性強，並非以現實主義標準來衡量演技，應從劇情打鬥效果、浪漫情節等方面進行評價。

「白月梵星」在劇情設定上依然遵循套路，尤其是男女主角的設定較為傳統，但也有細節亮點，如女主角的個性設計頗具趣味，增加了劇情的可看性。打鬥場面方面，該劇被評為製作用心、節奏緊湊，並未出現過多花哨的「注水」場景。愛情情節則以甜蜜互動與趣味橋段為主，特別是劇中親爹嘲諷女主角逛青樓等橋段，頗受女性觀眾喜愛，滿足其對仙俠浪漫愛情的幻想。

「白月梵星」由白鹿、敖瑞鵬等主演，講述人族、仙族與妖族之間的愛恨紛爭。（取材自微博）

不少觀眾認為，「白月梵星」在女性向仙俠劇市場中具備可觀賞性。雖然劇情套路化，但其輕鬆幽默的風格使粉絲們「入坑不虧」。因此，馬慶雲呼籲，對該劇應以其自身類型標準進行評價，而非以現實主義的視角苛責角色與劇情。

馬慶雲表示，整體而言，這部作品雖評價兩極，但在其目標受眾中仍有不小的吸引力，尤其是女性群體，該劇可滿足女性的仙俠愛情夢想，預計播出成績或將不俗。