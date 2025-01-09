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別再用香氛蠟燭了 三種天然方法就能消除家中異味

世界新聞網／輯
家庭清潔專家分享不用人工香氛就能讓家中沒有異味的方法。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）
家庭清潔專家分享不用人工香氛就能讓家中沒有異味的方法。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

有時候家中看起來很乾淨，但會有異味甚至臭味，有些人會用香氛蠟燭或香味噴霧中和味道，但專家說這只是在用香味掩蓋臭味，沒有解決問題，真正需要的是徹底清潔。

Parade Home&Garden報導，家庭清潔專家考特尼（Andel Courtney）在TikTok影片分享她在家中清潔的重點區域，分別為地板、廚房水槽和垃圾桶，她說那些地方容易滋生細菌、黴菌、髒東西等異味元凶，只做表面清潔無法消除它們。

考特尼說，她會用熱水拖地，不需要用到沸水，水龍頭能取用的最高溫即可。用熱水拖地的原理和以熱水洗手的道理相同，可以殺死細菌，還能去除油膩或黏膩的髒汙。

但用熱水拖地要特別留意，House Digest報導，太燙的水會破壞木頭或超耐磨木地板，若家中有這種地板，用溫水即可，還要記得不要讓地板溼太久，因為水分對這兩種材質的地板不好。

廚房水槽，特別是排水管特別容易藏汙納垢而產生難聞氣味，考特尼說她會在爐子上燒一壺水，等水燒開的期間她會用普通小蘇打加小蘇打清潔劑刷洗水槽，待水煮開後將清潔劑沖入水管。

這個清潔法也有限制，熱水會讓陶瓷水槽和水管破裂，因此該材質使用水龍頭流出的熱水即可。考特尼說，有些人會想同時用小蘇打和醋清潔，但醋會中和小蘇打的效果，若一定要一起用，可讓小蘇打先靜置10至15分鐘再加醋。

垃圾桶是家中異味的一大來源，理想來說垃圾桶應一個月清潔一次，在每次清潔之間可以噴灑3盎司的肉桂；肉桂不僅聞起來很香，還能去味、殺菌，還是天然的除蟲劑，讓果蠅不敢靠近你的垃圾桶。

@andelcourtney

what’s your favorite cleaning scent? #cleantok #cleaninghacks #homecleaning #cleaningtips

♬ original sound - David D

TikTok

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