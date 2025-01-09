永不放棄星座排行 他堅持0.1％機會拚到最後一刻

有些人有著不輕言放棄的性格。（取材自unsplash.com＠Venti Views）

想要取得成功，就必須有能夠堅持到底的精神。然而，保持耐心拚到最後，並不是一件容易的事。日本網站「占TV」就分析12星座，排行哪些是永不放棄，奮戰到最後0.1％可能性的星座。

第12名 雙子座

雙子座是12星座中最容易感到厭倦的星座，但他們並不自覺自己「放棄」了，而是覺得只是「失去興趣」。

第11名 雙魚座

雙魚座容易感到受傷，一旦事情稍微苗頭不對，就會立刻選擇撤退。

第10名 天秤座

天秤座非常看重自己的形象，他們會將果斷放棄，視為一種成熟的表現。

第9名 射手座

對於射手座來說，沒有放不下過去的戀情這回事。

第8名 水瓶座

水瓶座的思考方式偏向理性分析，在成功率低於50％時就準備放棄了。

第7名 巨蟹座

巨蟹座憑情感行動，即使只有0.1％甚至0.0％的可能性，他們也可能無法徹底放下。

第6名 獅子座

獅子座具有賭徒性格，總是抱著事情隨時可能瞬間逆轉的樂觀態度。

第5名 金牛座

金牛座以穩重聞名，認為既然還有0.1％的機會，那就再觀察看看吧。

第4名 牡羊座

牡羊座非常在乎勝負，放棄就等於認輸，所以他們會咬緊牙關，堅持到最後0.1％。

第3名 摩羯座

摩羯座就像馬拉松健將，即使起步落後，也會想著「在下個補水點開始衝刺」、「在下個坡道一決勝負」，做好各種計畫，虎視眈眈盯著前方目標，拚到最後一刻逆轉。

第2名 處女座

處女座的執著並非感性驅使，而是理性思考。他們認為即使只有0.1％的可能性，都代表還有成功的機會，0.0％才會是完全沒有希望。因此，只要有一絲可能性，他們就不願意輕言放棄。

第1名 天蠍座

天蠍座是12星座中最具韌性的星座，無論是面對戀愛還是其他挑戰，只要還有一絲可能性，他們就會以強大的正向思考堅持到底。好比就算分手，LINE都被封鎖了，都還可能想著「至少臉書好友還沒解除」，絕不輕易放棄。