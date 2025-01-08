太正式或太休閒都不好 4種NG穿搭當心「老氣沉沉」

打扮錯誤可能會讓自己容易顯老。（取材自unsplash.com＠Kai Pilger）

俗話說「人靠衣裝，佛靠金裝」，說明外在穿著很重要。有時外表看起來比實際年齡老，很可能就是外觀打扮出了問題。日本網站「サンキュ！」近來就分析，指出哪些打扮方式容易顯老，應該盡量避免。

1. 穿不合身的衣服

穿著不合身的衣服，就會給人一種老氣的形象。與其選擇貴但不合身的服飾，不如挑選剪裁合身的款式，反而能更加來得時髦。堅持「我一直都是這個尺寸」，有可能就是不適合的原因。在挑衣服時，務必在試衣間試穿兩種以上的尺寸，選擇讓更合身的款式。

2. 忽視對髮型的整理

髮型對一個人的整體形象至關重要。無論在穿著上怎麼努力，如果髮型缺乏整理，整個人都顯得疲憊不堪。最好定期養護頭髮，保持柔順光澤，就能大大提升整體氣質。

3. 不配戴飾品

飾品是展現魅力的重要元素。然而，許多人往往會忽略這點。特別是隨著年齡增長，肌膚光澤逐漸衰退，若不佩戴飾品，容易給人一種黯淡無光的形象。選擇適合的飾品，能為穿搭 增添光彩與華麗感。

4.全身過於休閒或過於正式

很多人組建家庭後，就開始維持休閒的穿搭風格。不過像是「T恤+牛仔褲+運動鞋」這類搭配，會給人一種像在穿居家服的感覺。因此，可以在整體搭配中加入一兩件更具女性化的單品，例如飾品或裙子來提升造型感。

但要注意的是，像是「襯衫+裙子+高跟鞋」這類過於正式的搭配，反而顯得用力過猛，應該搭配一點休閒單品，例如牛仔褲或運動鞋來中和整體感覺。